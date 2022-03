Hall Of Shame : Evan Fournier en colère contre l’organisation des Jeux olympiques 2024

Les Jeux olympiques de Paris n’auront lieu que dans deux ans et demi, mais Evan Fournier pointe déjà du doigt la mauvaise organisation, d’après lui, du tournoi de basket.

La première semaine du tournoi, celle des poules, devrait en effet se disputer dans le Hall 6 du site de la Porte de Versailles, là où se déroule notamment le Salon de l’Agriculture, avant que la phase finale ne rejoigne Bercy et l’AccorHotels Arena.

Seul bémol : le plafond est situé à seulement neuf mètres du sol et on se demande bien où et comment un écran géant pourra y être placé… Même la FIBA semble inquiète face à cette décision, qui ne correspond guère au standing d’une compétition olympique dans une capitale comme Paris.

« Si c’est vraiment ce qui arrive, c’est de la grosse m… », a lâché l’arrière français, dans les colonnes de L’Équipe. « Cela n’a aucun sens. Le sport majeur des JO, c’est l’athlétisme. Mais en tant que sport collectif, c’est le basket le numéro 1. Nous sommes vice-champions olympiques, chez nous, et ils ne garantissent pas une vraie salle ? Si c’est le cas, ce sont des pipes et ils se foutent de nous. Et ils pensent vraiment faire jouer Team USA, ses stars qui pèsent des dizaines de millions et jouent dans des arénas géantes tous les soirs, dans ces conditions ? »

Dès lors, pourquoi un tel choix ? Comme les compétitions de badminton et de gymnastique rythmique ont besoin d’un plafond plus haut, elles se disputeront à l’aréna de la porte de la Chapelle, et le basket sera ainsi délocalisé dans le 15e arrondissement de Paris.

« Je comprends qu’aux Jeux, chaque discipline doit avoir sa place », poursuit Evan Fournier. « Mais le badminton attire combien de personnes en tribunes sérieusement ? Je suis déçu, en colère. Cela me fout la haine. Un truc comme ça n’arriverait jamais aux États-Unis. »

Malgré les plaintes et les doutes, d’après L’Équipe, le COJO (comité d’organisation des Jeux olympiques) ne travaille pas sur un plan B. Ce qui ne rassure pas l’arrière de New York.

« Et s’il y a un problème d’humidité, des blessures ? On n’est pas à l’abri que les franchises, quand elles comprendront, fassent pression sur leurs joueurs pour ne pas y aller », prévient l’ancien joueur d’Orlando.