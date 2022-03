Cette année, Nando De Colo ne rimera pas avec l’Euro

Joueur en activité le plus capé de l’Equipe de France, Nando De Colo ne participera pas à l’Euro 2022 qui se déroulera du 1er au 18 septembre en Allemagne, Italie, Géorgie et République tchèque. La France posera ses valises à Cologne dans un groupe très relevé avec l’Allemagne, la Hongrie, la Slovénie, la Lituanie et la Bosnie-Herzégovine.

Fidèle au maillot bleu depuis 14 ans, Nando De Colo justifie ce forfait par la perspective de disputer au mieux de sa forme les Jeux olympiques 2024 de Paris. Il aura alors 37 ans !

« J’en ai parlé il y a quelques mois à Vincent (Collet) et aux joueurs, leur ai expliqué qu’il me fallait absolument faire l’impasse sur l’Euro pour moi et ma famille, tout ça dans le but d’être présent jusqu’aux JO 2024, avec l’envie de revenir dès le Mondial 2023, pour avoir cette continuité et se préparer à l’été suivant », explique le meneur du Fenerbahce dans L’Équipe.

Médaillé à cinq reprises avec l’Equipe de France, De Colo évoque donc le Mondial 2023 comme prochaine échéance, mais les Bleus n’ont pas encore leur billet puisqu’il faut déjà se sortir de la deuxième phase éliminatoire.

Reste à savoir si d’autres cadres ont prévu de l’imiter puisque les NBAers comme Evan Fournier, Nicolas Batum et Rudy Gobert restent sur deux saisons très intenses, entrecoupées des Jeux olympiques de Tokyo. Ces trois-là n’avaient pas pu profiter d’une intersaison classique.