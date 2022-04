Nicolas Batum annonce son forfait pour l’Euro 2022

Nouveau forfait de taille pour Vincent Collet et son staff puisque Nicolas Batum a annoncé qu’il allait imiter Nando De Colo et faire un break cet été. Il sait que ce sera pas forcément bien accueilli, mais il a bien l’intention d’aller le plus loin possible avec les Clippers, et à 33 ans passés, il a besoin de faire un break. Une décision qu’il avait déjà en tête à Tokyo, et c’est pour cette raison qu’il en a profité à fond.

« Cela ne va pas plaire, je le sais« , a-t-il expliqué à nos confrères de First Team. « Je fais ça parce que ma petite fille est née en janvier dernier et depuis 15 mois je n’ai pas passé beaucoup de temps avec elle non plus. J’ai envie de profiter de ça aussi ».

L’Euro 2022 se déroulera du 1er au 18 septembre en Allemagne, Italie, Géorgie et République tchèque. La France posera ses valises à Cologne dans un groupe très relevé avec l’Allemagne, la Hongrie, la Slovénie, la Lituanie et la Bosnie-Herzégovine.

Outre les « papys » De Colo et Batum, peut-être qu’Evan Fournier et Rudy Gobert, très sollicités depuis deux ans, feront un break cet été pour mieux se concentrer sur la Coupe du monde 2023 et surtout les Jeux olympiques 2024.