Evan Fournier : « Je ne savais pas trop comment aider l’équipe »

« Avec 37 victoires, on serait neuvièmes à l’Ouest, donc en play-in, mais comme l’Est s’est renforcé… » Evan Fournier relativise la saison ratée des Knicks qui, effectivement, ont terminé la saison avec un meilleur bilan que les Pelicans et les Spurs qui s’affrontent ce soir en « play-in ». Mais cette saison, une fois n’est pas coutume, la conférence Est était plus dense et peut-être plus relevée, et New York est passé à la trappe.

« On n’a jamais réussi à trouver une osmose, une manière de jouer pour gagner » regrette le Français dans L’Equipe. « Si on ne fait pas une bien meilleure saison l’an prochain, ils vont tous nous foutre dehors !«

Sous contrat pour trois saisons encore, le Français revient sur son irrégularité, et sur ce nouveau rôle : « shooteur exclusif ».

« Je me suis beaucoup retrouvé sans la balle. Je me cherchais beaucoup, j’avais du mal à m’intégrer au système, je ne savais pas trop comment aider l’équipe » poursuit-il. « J’étais très frustré, avec des performances en dent de scie. Il a fallu que je comprenne que soit je fais la guerre à mon utilisation comme shooteur exclusif, soit j’embrasse ce concept. Au final, je termine quand même Top 5 à 3-points en NBA. Donc c’est positif d’être parmi les meilleurs dans l’exercice. J’ai aussi battu le record à 3-points des Knicks sur une saison ».

« Je rentre à peine dans mon « prime » et je me vois continuer plusieurs années en titulaire »

L’an passé, il pourrait aussi découvrir un nouveau rôle : sixième homme… « Ce n’est pas ma décision, mais pour moi, je rentre à peine dans mon « prime » et je me vois continuer plusieurs années en titulaire. En défense, je dois m’y mettre dès le début de saison, puis en attaque je dois avoir une conversation avec le coach cet été. J’ai compris mon rôle, mais je peux faire plus et aider sur d’autres situations. »

Désormais, place à un « break » bien mérité, avant de se projeter vers l’Eurobasket 2022 dont il sera le leader, a priori avec Rudy Gobert.

« On va évaluer les jeunes, notamment avec la fenêtre en juin. Je pense à Théo (Maledon), je pense à Killian Hayes… et d’autres joueurs que je n’ai pas en tête là. Timothé (Luwawu-Cabarrot) devrait lui combler l’absence de Nico et passer clairement titulaire. Mais je vais d’abord voir Vincent (Collet, le sélectionneur). Avec Rudy (Gobert), on était déjà cadres, donc notre rôle ne change pas, mais on aurait été moins seuls avec Nando et Nico. »

