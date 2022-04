Assurés d’être 8e à l’Ouest, les Clippers montent en puissance

Et si les Clippers étaient le poil-à-gratter de la conférence Ouest ?

Particulièrement solides collectivement, « grâce » aux nombreuses blessures auxquelles ils ont été confrontés, les Angelenos ont cependant glissé peu à peu au classement, en raison de ces mêmes blessures.

Vaillants, mais limités en termes de talent, les joueurs de Los Angeles ont logiquement chuté jusqu’à la 8e place de leur conférence. Sauf que le récent retour de Paul George, en attendant celui de Norman Powell (voire de Kawhi Leonard ?), pourrait bien leur permettre de jouer les trouble-fête, en playoffs.

Paul George en électrochoc

Finalistes de conférence en 2021, face aux Suns, les Clippers ont ainsi le profil typique de l’équipe capable de créer la surprise sur une série, qu’importe le nom de leur adversaire. D’autant que, selon Paul George, la montée en puissance du collectif californien est évidente ces derniers jours.

« Ce qu’il faut, c’est avoir le bon état d’esprit », expliquait-il d’abord, concernant cette fin d’exercice à venir. « Quand je suis revenu, j’ai mis au défi toute l’équipe, de façon à ce qu’elle devienne une équipe de playoffs. Et j’ai la sensation que nous sommes en train d’y arriver, nous commençons à le devenir. C’est tout ce que vous souhaitez voir à ce stade de la saison. »

Victorieux de trois de leurs quatre derniers matchs, les hommes de Tyronn Lue affichent un visage à la fois séduisant et conquérant depuis une semaine. Sur cette période, leur seule défaite est d’ailleurs survenue contre les Bulls de DeMar DeRozan (50 points), alors qu’ils contrôlaient la partie pendant trois quarts-temps.

Cet effondrement collectif excepté, les Clippers en profitent donc pour retrouver leur allant collectif, autour de Paul George.

« Nous devons simplement nous concentrer sur notre manière de jouer, il faut le faire de la bonne façon, en allant dans la peinture, en faisant circuler la balle, en réussissant les bonnes passes. Il faut juste continuer de construire de bonnes habitudes collectives », jugeait ainsi le coach de Los Angeles.

Norman Powell en renfort ?

Assurés d’être 8e de l’Ouest depuis leur succès de ce dimanche soir face aux Pelicans, les Angelenos espèrent désormais pouvoir enregistrer prochainement le retour de Norman Powell, touché au pied depuis deux mois. Et, ce, dans le but de n’être que plus dangereux lors du « play-in » et, potentiellement, lors des playoffs.

« Ce serait super que Norman [Powell] puisse revenir au prochain match ou au suivant, pour qu’il retrouve un peu de sensations », estimait par exemple Marcus Morris, alors que Paul George ajoutait de son côté : « Ce sera encore mieux avec Norman [Powell] sur le parquet. »

À moins d’une semaine de la fin de la saison régulière et à une dizaine de jours du début du « play-in », les Clippers se dressent clairement comme l’un des épouvantails de leur conférence, que personne ne souhaitera défier.

« C’est le moment de la saison où nous commençons à nous mettre en ordre de marche », confiait Marcus Morris. « Avec le retour de [Paul George] et certainement celui de Norman [Powell], ce sera différent pour n’importe quelle équipe [de nous affronter]. [Nos adversaires] vont être très surpris, car si je devais nous affronter en tant que N°8, je me dirais : ‘Merde, ça va être un affrontement compliqué’. »