Paul George, comme s’il n’était jamais parti

Un comeback de 25 points et une victoire de Los Angeles, plus 34 points à son compteur personnel, soit sa quatrième marque de la saison : la soirée de Paul George ne pouvait être plus belle pour son retour à la compétition.

L’ailier des Clippers, touché au coude droit, n’avait plus joué depuis le 22 décembre et venait ainsi de manquer 43 matches de suite !

Mais en le voyant coller 34 points à 10/20 au shoot, 6/9 à 3-pts, en 30 minutes à la défense d’Utah, avec quelques gros tirs comme en fin de troisième quart-temps, c’est comme s’il n’avait jamais été bloqué à l’infirmerie.

« Je suis dans les 90% », annonce l’ancien des Pacers à ESPN, pour évaluer son coude. « Mais je suis encore en phase de progression. Le ligament va se renforcer avec les efforts, et je me sens bien. Il n’y a pas de douleur. »

Pas loin de se faire opérer et de revenir la saison prochaine

C’est une excellente nouvelle pour le joueur et pour les Clippers, surtout à quelques jours du « play-in », car au moment de la blessure, autour de Noël, Paul George n’était pas loin de faire une croix sur la suite de l’exercice.

« Pour dire la vérité, dès que c’est arrivé, je penchais plus pour l’opération », raconte PG. « Je voulais en finir, pour ne pas passer l’été à faire de la rééducation, à guérir cette blessure. Comme je voulais être opérationnel dès l’été, je voulais passer sur le billard. Après, la longue rééducation, je connais, je sais ce que cela demande. »

L’ancien des Pacers et du Thunder fait ici référence à sa grave blessure de 2014 ou à ses opérations des épaules en 2019. Il a donc mis un peu plus de trois mois pour revenir et a très vite rassuré. Il en a même profité, comme un Kobe Bryant plus jeune avec la main droite dans le plâtre, pour travailler son autre main.

« C’était cool, car j’ai fait énormément de travail avec ma main gauche. Je suis devenu un meilleur joueur pendant ce processus, car j’ai davantage utilisé ma main gauche. Cela va se voir pendant la saison avec mes passes et mes dribbles. J’ai même confiance pour shooter à 3-pts main gauche, mais ça, je ne sais pas si on va le voir en match. »