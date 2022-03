Stats & Highlights | Soirée record pour Theo Maledon, victoires importantes pour les Mavericks et les Spurs

Record de saison pour Theo Maledon ! Le Français a profité de l’absence de Shai Gilgeous-Alexander et de la faiblesse du Magic pour marquer 25 points, dont 17 dans le dernier quart-temps.

La victoire des Mavericks contre Houston est importante car, dans le même temps, Utah a coulé à Boston, et les deux franchises sont désormais à égalité. Le Jazz a toujours la quatrième place, mais les deux équipes s’affrontent dimanche et ça pourrait vite changer.

Les Hawks n’ont pas réussi à enchaîner à Detroit quand les Pacers s’inclinent à la dernière seconde à Sacramento. Enfin, Portland a encore coulé et cela permet à San Antonio de continuer d’y croire pour le « play-in ». Les Spurs n’ont que 1.5 victoire de retard sur la dixième place.

Detroit – Atlanta : 122-101

Les Pistons savaient que les Hawks étaient en back-to-back, donc qu’il fallait insister physiquement pour les faire craquer. Les joueurs de Dwane Casey avaient pris les commandes en deuxième quart-temps, mais c’est bien en troisième qu’ils vont tuer le match.

Après la pause, ils passent un 16-4 ! Nate McMillan prend un temps-mort pour stopper l’hémorragie. Mais Detroit enfonce encore le clou, avec un 9-0, après le temps-mort et il y a 29 points d’écart. Les Hawks vont ensuite réagir un peu, mais sans revenir dans la partie.

Pistons / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 22 6/11 2/4 7/8 1 7 8 4 2 1 0 0 +20 21 28 S. Bey 34 3/13 3/9 1/2 1 3 4 4 0 1 0 0 -1 10 8 I. Stewart 23 4/7 0/0 0/0 2 8 10 0 2 1 2 1 +16 8 15 C. Joseph 18 4/6 1/3 2/2 0 3 3 2 2 2 2 0 +18 11 14 C. Cunningham 35 7/12 0/2 3/3 1 5 6 8 3 2 5 1 +43 17 24 K. Olynyk 18 6/9 1/3 3/3 1 3 4 1 2 0 1 2 +10 16 19 M. Bagley III 28 4/13 1/4 4/4 0 7 7 1 2 1 0 0 -2 13 13 J. Pickett 5 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 3 2 K. Hayes 33 5/9 1/2 2/3 2 6 8 5 4 1 3 0 +3 13 19 R. McGruder 24 4/6 2/4 0/0 1 4 5 6 1 0 2 0 0 10 17 Total 44/88 12/33 22/25 9 46 55 31 19 9 15 4 122 Hawks / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Hunter 26 5/10 1/4 4/4 0 3 3 1 2 0 1 0 -27 15 13 C. Capela 17 0/5 0/0 1/2 3 6 9 0 1 0 1 0 -16 1 3 T. Young 34 9/18 3/9 0/0 0 2 2 9 0 2 4 0 -12 21 21 T. Luwawu-Cabarrot 22 1/7 1/6 0/0 0 2 2 0 3 0 0 0 -27 3 -1 K. Huerter 28 3/12 2/7 0/0 0 2 2 2 3 1 1 0 -30 8 3 O. Okongwu 21 5/7 0/0 1/2 4 3 7 2 2 0 2 2 -4 11 17 K. Knox II 6 0/1 0/1 2/2 0 1 1 0 1 0 0 0 +2 2 2 J. Johnson 25 5/9 0/3 1/1 2 5 7 1 3 1 2 0 +3 11 14 G. Dieng 6 1/1 1/1 2/2 0 2 2 0 0 0 0 0 +2 5 7 B. Bogdanovic 28 5/17 3/8 0/0 0 2 2 2 2 2 1 0 0 13 6 D. Wright 27 3/6 3/5 2/2 0 3 3 4 0 2 1 1 +4 11 17 Total 37/93 14/44 13/15 9 31 40 21 17 8 13 3 101

Indiana – Sacramento : 109-110

Chaque équipe a eu son moment. En première période, les Kings étaient très adroits, et les Pacers ont suivi le rythme car ils perdaient moins de ballons. Puis, en troisième quart-temps, c’est Indiana qui accélère et passe devant.

Buddy Hield et Tyrese Haliburton, anciens de Sacramento, se montrent dans le « money time », mais Davion Mitchell, très bon dans le dernier acte, répond. Buddy Hield perd un ballon important et les Kings l’emportent avec une claquette de Damian Jones à la dernière seconde de la partie.

Pacers / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Anderson 31 2/8 1/5 0/0 0 5 5 4 2 1 0 0 +7 5 9 O. Brissett 33 3/9 2/6 2/2 2 8 10 1 4 0 3 0 +5 10 12 G. Bitadze 29 9/12 1/3 1/1 3 6 9 2 3 1 2 1 -7 20 28 T. Haliburton 37 4/14 1/3 4/4 3 2 5 15 3 3 0 1 +10 13 27 B. Hield 37 10/18 5/8 0/0 1 2 3 7 1 4 4 1 -1 25 28 I. Jackson 7 1/4 0/0 0/0 0 1 1 1 0 2 0 0 +5 2 3 D. Washington Jr. 21 4/10 1/5 2/2 0 1 1 1 2 0 2 0 -13 11 5 T. Taylor 29 5/8 1/2 2/2 1 6 7 2 1 0 3 0 0 13 16 L. Stephenson 15 4/8 2/4 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 -11 10 7 K. Sykes -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 Total 42/91 14/36 11/11 10 32 42 34 17 11 15 3 109 Kings / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Lyles 22 5/10 1/4 0/0 0 3 3 2 1 0 0 0 -5 11 11 H. Barnes 33 5/11 1/4 0/1 0 5 5 1 1 2 2 0 -4 11 10 J. Holiday 22 1/6 1/6 0/0 0 3 3 1 1 1 4 1 -6 3 0 D. Jones 30 5/6 0/1 2/2 2 4 6 1 2 1 1 1 -16 12 19 D. Mitchell 38 10/15 2/5 3/3 0 1 1 7 2 1 3 0 -10 25 26 C. Metu 26 8/11 3/4 3/4 0 5 5 1 1 1 3 1 +6 22 23 A. Len 18 2/4 0/1 1/1 0 2 2 2 0 1 0 0 +17 5 8 N. Queta -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 J. Lamb 21 4/8 2/5 0/1 0 5 5 3 1 0 1 0 +10 10 12 D. DiVincenzo 31 3/11 2/7 3/5 2 4 6 8 1 0 2 0 +13 11 13 Total 43/82 12/37 12/17 4 32 36 26 10 7 16 3 110

Oklahoma City – Orlando : 118-102

Le Magic avait bien commencé la rencontre, mais dès le deuxième quart-temps, le Thunder va inverser la tendance. Oklahoma City passe un énorme 20-2, avec notamment treize points de suite. Orlando est privé de paniers pendant six minutes !

La défense du Thunder continue après la pause, ce qui permet de garder de l’avance avant le dernier dernier quart-temps. Un ultime acte dominé par Theo Maledon. Shai Gilgeous-Alexander absent, le Français (25 points, sa meilleure marque de la saison) a porté l’attaque de son équipe à cet instant. Il termine ce quart-temps avec 17 points à 6/8 au shoot et 4/4 aux lancers-francs.

Thunder / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Roby 33 5/12 3/4 8/10 3 4 7 4 2 2 1 2 -12 21 26 D. Bazley 29 2/8 1/7 5/7 0 4 4 2 0 0 0 0 -6 10 8 A. Pokusevski 29 3/10 0/4 0/0 1 7 8 4 3 2 2 2 +13 6 13 T. Mann 29 7/12 3/6 4/4 1 1 2 1 2 0 3 0 -9 21 16 A. Wiggins 22 3/8 2/3 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 -10 8 5 L. Waters III 19 2/5 2/5 1/1 0 4 4 0 0 0 0 1 +25 7 9 O. Sarr 19 3/5 0/2 2/3 0 2 2 2 4 1 1 0 +24 8 9 T. Maledon 32 9/13 2/4 5/5 0 4 4 6 3 1 2 1 +33 25 31 V. Krejci 27 4/6 4/6 0/0 0 11 11 2 1 0 2 0 +22 12 21 Total 38/79 17/41 25/30 5 39 44 21 16 6 11 6 118 Magic / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Okeke 35 6/16 5/10 2/2 0 5 5 0 3 0 1 1 +10 19 14 F. Wagner 22 6/12 1/5 2/2 2 1 3 3 3 1 1 0 +20 15 15 M. Bamba 22 5/12 1/4 0/0 3 7 10 1 2 0 1 2 +15 11 16 C. Anthony 30 5/9 2/5 5/8 0 5 5 11 2 0 2 0 +5 17 24 R.J. Hampton 30 5/11 2/6 2/2 1 6 7 1 2 1 2 0 -12 14 15 A. Schofield 23 2/8 2/6 0/0 1 2 3 2 4 0 0 0 -26 6 5 I. Brazdeikis 23 1/8 1/5 0/0 0 1 1 2 1 0 1 0 -39 3 -2 M. Wagner 26 4/9 3/7 2/2 0 8 8 1 4 0 2 0 -31 13 15 J. Dowtin 30 2/8 0/3 0/0 2 1 3 3 1 1 0 0 -22 4 5 Total 36/93 17/51 13/16 9 36 45 24 22 3 10 3 102

Dallas – Houston : 110-91

Luka Doncic ménagé, les Mavericks ont fait la différence en deuxième période. En première, Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie (54 points à eux deux) ont porté l’attaque, et après la pause, c’est en défense que les troupes de Dallas vont se donner de l’air.

En seconde mi-temps, Les Rockets ne mettent plus un shoot, notamment à 3-pts où ils ont été très, très maladroits. Dallas n’a plus qu’à commencer le dernier quart-temps avec un 13-3 et la rencontre est pliée. Onzième défaite de suite à l’extérieur pour Houston.

Mavericks / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Finney-Smith 35 6/14 2/8 0/1 1 4 5 1 0 3 0 0 +23 14 14 R. Bullock 34 2/8 1/6 0/0 0 5 5 2 2 2 0 0 +19 5 8 D. Powell 24 6/8 0/0 1/1 3 4 7 3 3 0 0 0 +4 13 21 S. Dinwiddie 34 8/13 4/6 6/8 0 4 4 6 1 1 3 1 +12 26 28 J. Brunson 29 10/19 0/2 8/9 0 4 4 3 3 0 1 0 +11 28 24 M. Kleber 21 2/5 0/3 2/2 2 7 9 2 5 0 3 0 +17 6 11 M. Wright 3 1/3 0/0 1/1 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 3 2 S. Brown 16 0/2 0/2 0/0 0 2 2 2 2 1 1 0 -11 0 2 M. Chriss 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 -2 0 2 F. Ntilikina 21 6/10 1/3 0/0 1 2 3 4 5 1 3 0 +16 13 14 J. Green 20 1/4 0/2 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 +8 2 -1 Total 42/86 8/32 18/22 8 34 42 23 24 9 12 1 110 Rockets / 91 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 23 5/9 1/2 2/4 4 1 5 1 3 1 3 0 -3 13 11 C. Wood 27 4/10 1/5 3/5 0 10 10 1 4 1 1 0 -12 12 15 E. Gordon 23 1/4 0/2 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 -2 2 2 K. Porter Jr. 29 5/12 1/4 0/0 0 4 4 5 4 0 1 1 -10 11 13 J. Green 32 3/11 0/4 2/2 0 4 4 2 0 0 4 1 -12 8 3 U. Garuba 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +2 0 1 B. Fernando 3 1/1 0/0 2/2 1 0 1 0 1 0 1 0 +2 4 4 K. Martin Jr. 18 1/3 0/1 1/2 2 2 4 0 2 0 1 0 -9 3 3 A. Sengun 22 6/12 1/3 1/2 4 7 11 2 3 2 0 0 -18 14 22 D. Schroder 20 3/6 0/1 5/5 0 0 0 1 1 0 2 0 -19 11 7 G. Mathews 19 1/5 0/4 0/0 1 1 2 1 1 2 0 3 -9 2 6 J. Christopher 17 3/8 0/2 5/6 0 1 1 1 2 1 2 0 -7 11 6 D. Nix 3 0/1 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 +2 0 2 Total 33/82 4/28 21/28 12 33 45 17 21 8 15 5 91

Portland – San Antonio : 96-133

Encore une soirée facile pour les adversaires des Blazers. Les Spurs et Dejounte Murray avaient quasiment gagné ce match à la pause, avec 28 points d’avance et 20 points marqués à 100% au shoot pour le All-Star texan.

Les Spurs ont frappé derrière l’arc avec 19 réussites (leur record de saison), dont cinq pour Keldon Johnson, et Murray a pu tranquillement se reposer en passant le dernier quart-temps sur le banc.