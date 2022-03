Les Knicks brisent la série des Hornets

Les Hornets ont été cueillis à froid par une équipe new-yorkaise revancharde, privée de Mitchell Robinson et Julius Randle mais qui a réussi une entame de rêve pour rapidement prendre le large et tenir son avantage jusqu’au bout.

Les troupes de Tom Thibodeau ont su faire la différence grâce à leur défense rugueuse et leur adresse insolente à 3-points. Après six minutes de jeu dans le dernier quart-temps, celle-ci affichait 50% de réussite, à 12/24 derrière l’arc !

Il y a d’abord eu un 19-4 alimenté donc par les missiles d’Alec Burks, Obi Toppin, Evan Fournier et Immanuel Quickley qui a vite calmé l’assemblée en fin de premier acte (18-34). Même Taj Gibson y est allé de son 3-points à la dernière seconde de la période (24-40) ! Toujours de loin, RJ Barrett et Miles McBride ont rapidement porté l’écart à +20, le plus important du match (29-49).

Les Hornets ont bien tenté de maintenir le suspense en passant par LaMelo Ball pour essayer d’enflammer leur attaque et en alignant un 7-0 avant la pause (56-69). Dans le troisième quart-temps, c’est ensuite sur trois dunks, signés du trio Ball-Bridges-Plumlee, que les locaux ont réussi à repasser sous la barre des dix points d’écart (74-83).

RJ Barrett et Evan de Fournier de loin, ainsi qu’Immanuel Quickley, ont alors relancé les Knicks, repassés à +12 à 12 minutes du terme (87-99).

Charlotte a continué d’y croire jusqu’en toute fin de quatrième quart-temps, lorsqu’Obi Toppin a enchaîné deux envolées puis un rebond défensif pour envoyer RJ Barrett au 2+1 en contre-attaque, portant la marque à 102-120. Cette fois, les troupes de James Borrego ont rendu les armes et les Knicks ont pu savourer leur victoire, 121 à 106.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le début de match canon des Knicks. C’est un véritable déluge qui s’est abattu sur la défense de Charlotte en début de match. Les tirs derrière l’arc des New-Yorkais sont tombés dedans de tous les côtés et les Hornets n’ont bien souvent pu que constater les dégâts. Même Taj Gibson s’est fait plaisir en passant deux paniers à 3-points ! Cette adresse folle de loin a ainsi permis aux hommes de Tom Thibodeau de se doter d’une avance confortable qu’ils ont su gérer jusqu’au bout.

– Fin de série pour les Hornets. À la lutte pour décrocher la meilleure place possible en « play-in », les Hornets ont manqué l’occasion de signer un 6e succès consécutif. À l’arrivée, ce revers pourrait coûter cher au regard de la suite du sprint final, avec notamment Utah, Brooklyn et Denver qui se présentent au menu.

– Le record d’Evan Fournier. Avec quatre nouveaux paniers inscrits derrière l’arc cette nuit, le Français est désormais détenteur du record (218) de la franchise au nombre de paniers à 3-points inscrits sur une saison, dépassant John Starks qui s’était arrêté à 217.

TOPS/FLOPS

✅ RJ Barrett. En l’absence de Julius Randle, le Canadien a su hisser son niveau de jeu en représentant un véritable poison pour la défense de Charlotte tout au long du match pour finir à 30 points, à 10/19 au tir.

✅ LaMelo Ball. Le seul joueur des Hornets à avoir véritablement essayé de renverser les choses, notamment en première mi-temps lorsque l’écart gonflait au rythme des 3-points passés par les Knicks. Le meneur a été agressif vers le cercle et plutôt dans un bon soir de loin (6/14) pour terminer avec un nouveau match plein à 32 points, 9 rebonds et 5 passes décisives.

⛔ La paire Plumlee-Harrell. Les soucis au poste 5 ont été récurrents à Charlotte cette saison. L’apport de Mason Plumlee (7 points, 9 rebonds), et Montrezl Harrell (5 points, 2 rebonds) aura encore été insuffisant ce soir, d’autant plus en l’absence du trio Randle-Robinson-Noel en face.

LA SUITE

Charlotte (37-36) : les Hornets recevront Utah ce vendredi

New York (31-42) : les Knicks enchaînent à Miami ce vendredi