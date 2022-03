Dans une ambiance de playoffs, Phoenix calme les ambitions des Wolves

Tout roule pour les Suns qui continuent d’engranger les victoires. En attendant le retour de plus en plus proche de Chris Paul, Phoenix est allé s’imposer dans le Minnesota (125-116) derrière un record en carrière de Deandre Ayton (35 points, 14 rebonds) et le leadership de plus en plus affirmé de Devin Booker (28 points, 7 passes). Et ce pour un 6e succès de rang, le 8e sur leurs 9 dernières sorties.

Malgré un 17-6 pour démarrer, et une grosse ambiance de playoffs dans les travées du Target Center de Minneapolis, les Wolves ont dû se rendre à l’évidence en deuxième mi-temps : ces Suns 2021-22 sont d’une autre trempe ! Malmenés avant la mi-temps, relégués à -13, les Suns ont trouvé l’interrupteur à la pause, dominant le reste du match avec un troisième quart-temps à 32 points, puis un quatrième à 42 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un remake du lièvre et la tortue. « Rien ne sert de courir, il faut partir à point », vous connaissez la morale de la fable… Comme depuis le début de saison, les Suns ont une cible dans le dos, et comme souvent, leur adversaire est parti tambour battant dans ce match. En l’occurrence, les Wolves ont démarré sur un 17-6… bientôt amorti par un 17-7 de la part de Phoenix qui est revenu à 24-23 en insistant à l’intérieur avec Ayton, pour mieux se libérer sur les extérieurs par la suite.

– Devin Booker sonne encore la révolte. À -13 à la pause, les Suns faisaient grise mine. Mais au retour des vestiaires, Phoenix a retrouvé la marche avant, encore une fois guidé par Booker (en attendant le retour proche de Chris Paul) qui a allumé une première mèche avec 11 points dans la période. Surtout, le grand pote de Towns et Russell à la ville a voulu lui aussi hausser le ton après une petite séance de trashtalking du 2e quart entre Towns et Crowder (après le gros dunk de KAT sur Crowder). « On n’était pas tellement intéressés pour discuter, jusqu’à ce qu’ils commencent, honnêtement », explique Devin Booker. « Un match, c’est long. On a déjà vécu cette situation à de nombreuses reprises – l’adversaire démarre fort et puis finit par se relâcher. On a simplement continué à faire ce qu’on sait faire. »

– Un match à deux visages. Conquérants et dominateurs en première mi-temps, les Wolves se sont effectivement éteints graduellement, au fur et à mesure que les Suns reprenaient le contrôle du match. La présence intérieure du duo Ayton – McGee a encore une fois fait très mal avec 54 points dans la peinture. Mais la comparaison entre la première mi-temps, à +13 pour Minny (64-51), et la deuxième, à +22 pour les Suns (74-52) fait très mal aux locaux qui se prennent un bon coup de balai des Suns sur la saison !

TOPS/FLOPS

✅ Deandre Ayton. Avec le ballon du match à ses côtés en conférence de presse d’après match, le pivot des Suns avait le sourire jusqu’aux oreilles en déclarant que c’était une grosse ambiance de playoffs à Minneapolis. Surtout, Ayton pouvait repartir de son match avec le sentiment du devoir accompli, avec son record en carrière, rien de moins, à 35 points (15/24 dont 1/1 à 3-points) plus 14 rebonds. Une performance immense, surtout pour garder ses Suns à hauteur sur les trois premiers quarts…

✅ Devin Booker. La vidéo a déjà fait le tour du monde, via réseaux sociaux, avec la superstar des Suns qui envoie un joli nom d’oiseau à un des spectateurs au premier rang. Mais, encore une fois, Devin Booker a été le leader imperturbable de son escouade. Avec 28 points et 7 passes, dont 22 points sur la seule deuxième mi-temps, D-Book a su hausser le ton quand il le fallait, comme sur ce gros dunk en fin de match par-dessus D’Angelo Russell.

✅ Landry Shamet. En grande forme dernièrement, Landry Shamet est encore sorti de sa boîte au moment opportun, scorant 10 de ses 19 points en dernier quart pour participer pleinement au « comeback » rugissant des siens. Bien rafraîchi derrières les oreilles, le sniper des Suns a cumulé un très bon 5/9 à 3-points pour assommer les Wolves.

✅ Jaylen Nowell. Sans un Anthony Edwards particulièrement influent, et alors que Karl-Anthony Towns n’a pas réussi à canaliser son énergie (avec une faute flagrante en dernier quart notamment), c’est finalement Jaylen Nowell, le second couteau, qui a été le meilleur Wolf hier soir. Avec 15 points en 12 minutes en sortie de banc, l’arrière passé par la fac de Washington n’a pas tergiversé avec 5/9 aux tirs dont 3/5 derrière l’arc. Sur le mois de mars, il tourne à plus de 10 points de moyenne avec de bons pourcentages : 52% aux tirs, 41% à 3-points et 85% aux lancers respectivement.

⛔️ D’Angelo Russell. À part pour un tir par ci par là, le meneur titulaire des Wolves est passé comme un fantôme sur ce match pourtant brûlant face à la meilleure équipe de la Ligue (et pourquoi pas, futur adversaire en playoffs). À 3/9 aux tirs dont 0/5 à 3-points et 0/1 au lancer, D’Angelo Russell n’a pas pesé bien lourd, même s’il termine tout de même à 6 points et 7 passes…

DEVIN BOOKER DANS UN GROUPE D’ELITE

Avec ses 28 points du soir, Devin Booker atteint le cap symbolique des 11 000 points marqués en carrière. Il devient du coup le quatrième plus jeune joueur de l’histoire à y parvenir, derrière LeBron James, Kevin Durant et Kobe Bryant.

LA SUITE

Phoenix (59-14) : suite et fin du road trip de trois matchs, à Denver (pas cadeau en altitude) dans la nuit de jeudi à vendredi

Minnesota (42-32) : réception de Dallas pour se relancer, dans la nuit de vendredi à samedi