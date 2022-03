Zach Collins continue de progresser pour retrouver son meilleur niveau

Depuis sa reprise, début février, après 18 mois sans jouer, Zach Collins a disputé 18 rencontres. L’intérieur de San Antonio peut donc dresser un premier bilan, notamment sur le plan physique, de son retour à la compétition.

Car il faut rappeler que l’ancien de Portland avait connu trois opérations du pied gauche en moins d’un an ! Lui qui joue 16 minutes de moyenne avec les Texans, comment se sent-il ?

« Je suis satisfait parce que je me sens bien avec ma cheville », assure-t-il à l’Express News. « Je suis en meilleure position pour obtenir la balle et défendre, par rapport aux premiers matches où j’étais encore un peu lent. Ce n’est plus le cas et j’ai la sensation que tout revient. »

Il tourne à 6.1 points et 4.8 rebonds par match et a atteint ou dépassé la barre des 10 points à trois reprises. Lors de son premier match face à Houston (10 points), puis contre Utah (15) le 11 mars et enfin, tout récemment, contre Golden State, avec 11 points en 12 minutes.

« Je vous le promets, vous n’avez pas encore vu le vrai Zach jusqu’à maintenant », annonce Keldon Johnson. « On a vu des flashes. Il cherche encore à retrouver ses jambes. J’ai confiance, comme nos coéquipiers et les coaches qu’une fois qu’il sera vraiment de retour, on va tous être impressionné. »

« Il a manqué presque deux ans, donc il a besoin de temps pour revenir à son niveau »

Dejounte Murray et Gregg Popovich partagent cette analyse. Il faut encore être patient avec le joueur de 24 ans.

« C’est un long processus, il tente de s’adapter aux systèmes, à son temps de jeu, à tout. Il apprend aussi de son corps », commence le meneur All-Star. « Il a manqué presque deux ans, donc il a besoin de temps pour revenir à son niveau », poursuit le coach des Spurs. « Ce n’est pas une question de confiance ou de rythme, il s’agit de tous les aspects du basket. Il fait son maximum, il se bat. »

Avec 44% de réussite au shoot et 1.6 ballon perdu par match, Zach Collins a effectivement toujours du déchet dans son jeu. Ce qui est logique étant donné les circonstances et les longs mois qu’il a passés à l’infirmerie.

« Je joue dur et j’apporte de l’énergie », affirme-t-il. « J’ai besoin de mieux conclure près du cercle. Il y a pas mal de choses que je dois faire mieux. Mais, au-delà de ça, je dois tout donner et jouer dur. Au fond, je vais manquer des shoots, je vais faire des erreurs, mais je dois tout faire pour aider mon équipe. C’est mon état d’esprit. »

Ce mercredi soir, Zach Collins va d’ailleurs retrouver les Blazers, à Portland, où il a passé ses quatre (il en a joué trois, à cause des blessures) premières saisons en carrière. Un moment forcément spécial pour lui.

« Dès le premier jour, j’ai été accepté par la ville, les fans. C’est ma première équipe, celle qui m’a donné une chance. Ils ont cru en moi et on a vécu de grands moments, comme en 2019, où on était proche des Finals. Je n’ai que du positif à dire là-dessus. Je suis privilégié d’avoir commencé ma carrière avec des coéquipiers comme ceux que j’ai connus. »