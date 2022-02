Zach Collins a enfin retrouvé les parquets

Pour n’importe quel joueur, réussir un match à 10 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en seulement 13 minutes sur le terrain serait une excellente prestation. Pour Zach Collins, elle est encore plus remarquable puisque l’intérieur n’avait plus foulé un parquet depuis le 15 août 2020 !

Quasiment 18 mois après, il faisait non seulement son retour sur les parquets NBA face à Houston mais réalisait aussi ses grands débuts avec le maillot des Spurs, où il a signé l’été dernier.

« J’étais tout en même temps : nerveux, anxieux, excité. J’ai essayé de me calmer, mais je n’ai pas pu », relate l’ancien intérieur des Blazers au San Antonio Express News. « Habituellement, quand je suis nerveux, une fois sur le terrain, ça va. Mais là, clairement, il y avait de l’émotion en première période. J’étais choqué d’être en plein match NBA, après avoir été sur mon canapé pendant si longtemps. C’était incroyable. Ces opérations sont derrière moi, c’est génial. Je suis comblé. »

L’intérieur a donc réussi son match dans la victoire de San Antonio. Il a fait des choses simples et propres (4/7 au shoot et un panier primé) et s’est illustré avec une belle passe pour Derrick White en seconde période.

« C’est assez incroyable pour son premier match depuis presque deux ans », admire Gregg Popovich. « Je ne peux imaginer ce qu’il avait dans la tête avant et pendant la rencontre. Il était un peu rouillé et a été bon. Il a du talent et c’est un joueur physique, qui n’a pas peur du contact. Il peut jouer à l’extérieur ou près du cercle, il l’a montré. On est content pour lui. »

Pour Zach Collins, c’est une seconde carrière qui commence. Après tout, il n’a que 24 ans et beaucoup à prouver. Si son physique le laisse tranquille et qu’il peut enchaîner les rencontres, il a des choses à montrer dans ces deux derniers mois de saison régulière. Et pourquoi pas plus, puisque les Texans, actuellement à la douzième place de l’Ouest, ont encore une place à jouer pour le « play-in ».

« On était tous impatient », explique Keldon Johnson. « Le plus important, c’était de le voir sur le terrain, à s’amuser, à courir et à être en bonne santé. Il nous a montré ce qu’il était capable de faire. »