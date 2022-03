Saison finie pour Damian Lillard ?

Opéré d’une pubalgie en début d’année, Damian Lillard ne reviendra pas cette saison. C’est ce qu’annonce The Athletic, même si la franchise n’a toujours pas officialisé l’infirmation. Ce n’est évidemment pas une surprise puisque les Blazers n’ont plus rien à jouer. L’équipe reste sur 10 défaites en 11 matches, avec une défense déjà en vacances, et il n’y aucun intérêt à revenir pour les dix dernières rencontres.

Après son opération, mi-janvier, Damian Lillard avait prévenu qu’il ne reviendrait pas si l’équipe n’est plus en course pour une place en playoffs.

« Je ne suis pas pressé… Mon objectif numéro 1 est de gagner un titre, et je me dois d’être dans la meilleure forme possible pour y arriver, et y participer. Donc, je ne me presse pas. On parlera de mon calendrier quand on en sera là » avait-il expliqué à propos de la durée de son indisponibilité. « Si on se met à jouer pour un choix de Draft, ça n’aurait aucun sens [que je revienne]. Je ne vais pas jouer pour un choix de Draft. J’en suis incapable. Si c’est ce qu’il y a de mieux et si c’est ce qui est décidé, alors ça n’aurait aucun sens que je joue. »

Reste à savoir si Damian Lillard a joué son dernier match avec Portland puisqu’il pourrait faire le forcing pour partir cet été si ses dirigeants ne parviennent pas à améliorer l’effectif.