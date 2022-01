Damian Lillard : « Je ne vais pas jouer pour un choix de Draft »

L’été dernier, pendant les Jeux olympiques de Tokyo, Jrue Holiday avait conseillé à Damian Lillard de se faire opérer de sa pubalgie. Le meneur des Bucks avait souffert de la même blessure, et il en avait discuté avec son coéquipier en sélection.

« C’est vraiment la première personne qui m’a confirmé que j’avais besoin de me faire opérer » raconte la star des Blazers, opéré le 13 janvier dernier. « Un jour, à l’entraînement, je ne pouvais pas bouger, et Jrue a commencé à décrire le moindre symptôme. Et il a fini par me dire qu’il avait eu la même chose. »

Damian Lillard a préféré jouer la montre, persuadé que le repos suffirait à soigner sa blessure, et finalement, il a suivi les conseils de Jrue Holiday, et s’est fait opérer début janvier. Le staff doit l’examiner après le All-Star Game pour programmer un retour sur les terrains. Mais il prévient qu’il ne va rien précipiter.

« Je me suis fait opérer il y a une semaine, et on m’a dit qu’on évaluerait ma situation dans six à huit semaines. On en parlera à ce moment-là » explique-t-il à ESPN. « Mais je ne suis pas pressé… Mon objectif numéro 1 est de gagner un titre, et je me dois d’être dans la meilleure forme possible pour y arriver, et y participer. Donc, je ne me presse pas. On parlera de mon calendrier quand on en sera là ».

« Si on se met à jouer pour un choix de Draft, ça n’aurait aucun sens que je revienne »

Damian Lillard révèle aussi que cette douleur est apparue en 2015, et qu’il parvenait jusque-là à la gérer. Mais à Tokyo, il ne pouvait plus bouger, et il a compris que ça ne pouvait alors qu’empirer.

« J’en étais arrivé à un point où ma tête ne pouvait plus prendre le dessus sur mon corps, et sur ce que voulais faire et où je voulais aller » poursuit-il. « À un moment, il faut jouer aux échecs. Il faut prendre des décisions qui paieront sur le long terme, et non de suite. »

Va-t-il revenir cette saison si les Blazers balancent la fin de saison ? « Si on se met à jouer pour un choix de Draft, ça n’aurait aucun sens [que je revienne]. Je ne vais pas jouer pour un choix de Draft. J’en suis incapable. Si c’est ce qu’il y a de mieux et si c’est ce qui est décidé, alors ça n’aurait aucun sens que je joue. »