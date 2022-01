Damian Lillard choisit finalement de se faire opérer

La saison noire de Portland se poursuit. Si les Blazers restent, certes, sur trois succès lors de leurs cinq derniers matchs, les joueurs de l’Oregon ne pointent actuellement qu’à la 10e place de la conférence Ouest, avec un bilan de 16 victoires et 24 défaites.

Des résultats qui, à mi-saison, sont évidemment loin d’être à la hauteur ce que l’on pouvait attendre des Blazers, au rendez-vous des playoffs depuis 2014 (plus longue série en cours). Mais, en raison des blessures —notamment celle de CJ McCollum— et d’un effectif qui semble être arrivé en fin de cycle, la franchise ne parvient pas à décoller jusqu’à présent.

Et il se pourrait bien que Portland ne décolle finalement jamais en 2021/22, car ESPN rapporte que Damian Lillard a accepté de se faire opérer de cette blessure aux abdominaux, qui le gêne depuis les Jeux olympiques de Tokyo et qui lui avait déjà fait rater dix jours en décembre puis dix jours en janvier.

Par conséquent, cette opération signifie que l’on ne reverra pas le meneur All-Star avant au moins six à huit semaines. Si ce n’est davantage, en fonction de l’évolution de sa convalescence et des résultats des Blazers en son absence. Car il n’est pas impossible que les dirigeants décident de faire du ménage dans l’effectif d’ici la « trade deadline ».

En attendant d’en savoir plus sur les futures intentions du « board » de Portland, on notera que cette blessure aux abdominaux a eu des répercussions sur les performances de Damian Lillard (24.0 points, 4.1 rebonds et 7.3 passes de moyenne), qui connaît tout simplement le pire exercice de sa carrière au shoot (40% aux tirs, 32% à 3-points).