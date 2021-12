Damian Lillard rejoint l’infirmerie pour de bon

Gêné depuis les Jeux olympiques de Tokyo par une douleur aux abdominaux, Damian Lillard a finalement choisi de se reposer et de se soigner. Le staff médical annonce que sa blessure sera ré-évaluée dans 10 jours, et il devrait donc manquer au minimum trois à quatre rencontres.

Il n’est pas le seul à rejoindre l’infirmerie côté Portland puisque Nassir Little va manquer au moins une semaine à cause d’une entorse à la cheville, et ce sont deux nouveaux contretemps pour Chauncey Billups alors que sa formation n’arrive pas à gagner à l’extérieur, avec une seule victoire en onze matches.