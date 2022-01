Stop ou encore pour Damian Lillard ?

Depuis les Jeux olympiques de Tokyo, Damian Lillard est gêné par une douleur aux abdominaux. Malgré une période de repos de plus de dix jours et de cinq matches, puis une injection de cortisone mi-décembre, rien n’y fait.

Pour preuve, la star des Blazers va manquer un second match de suite, ce mercredi soir, à cause de ses abdominaux. Alors qu’on arrive à la mi-saison, la question se pose : le meneur de jeu va-t-il prendre une décision radicale (absence de longue durée ou opération) ou continuer ce « stop-and-go », en étant diminué mais tout de même capable de jouer ?

« Je pense qu’on va se réunir et en parler prochainement », annonce Chauncey Billups à The Oregonian. « J’imagine à quel point il est frustré, car il veut jouer tous les matches et toutes les minutes. »

Comme les Blazers sont en difficulté cette saison, avec 14 défaites sur les 18 derniers matches, et avec un C.J. McCollum absent depuis un mois (pneumothorax), se priver de Lillard pour de longues semaines serait un énorme coup dur pour la franchise de l’Oregon.

Même si c’est guère brillant avec lui, sans son meneur, Portland affiche seulement deux victoires en 9 matches cette année. Est-ce la raison pour laquelle « Dame » et les Blazers tardent tant à se décider ?

« On est dans une situation compliquée avec le Covid-19 et un C.J. qui est absent », poursuit le coach. « Notre bilan n’est pas bon. Mais tout ceci ne compte pas pour lui : c’est un joueur avant tout. Il veut jouer tout le temps, s’il le peut. »