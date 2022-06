Les Bucks se réservent Tyreke Evans

Les efforts de Tyreke Evans pour revenir en NBA après ses deux ans de suspension vont-ils payer ? Le meneur/arrière de 32 ans s’est donné pour mission de retrouver un spot dans la Grande Ligue, et après avoir effectué un premier essai à Milwaukee puis à Golden State, le voilà de retour chez le champion en titre.

The Athletic annonce que l’ancien Rookie of the Year s’est engagé avec l’équipe de G-League des Bucks, le Wisconsin Herd, et que la possibilité d’une promotion vers l’équipe première n’était pas à exclure, à condition que Tyreke Evans donne satisfaction à l’étage inférieur.

La balle est donc à nouveau dans le camp du joueur, d’autant que les Bucks viennent de perdre DeAndre’ Bembry jusqu’à la fin de la saison, et qu’ils n’ont que 14 joueurs sous contrat.