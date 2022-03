Tyreke Evans à l’essai aux Warriors

Après une suspension de plus de deux ans consécutive à un contrôle positif à une « drogue dure », Tyreke Evans tente un comeback en NBA. Après un essai infructueux du côté des Bucks, The Athletic annonce que les Warriors ont demandé à le rencontrer cette semaine, et il va effectuer un « workout ».

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Tyreke Evans n’a plus rejoué en NBA depuis 2019. À l’époque, il sortait d’une saison moyenne aux Pacers où il avait tourné à 10 points de moyenne.

Après une période compliquée, c’est en 2018 qu’il avait marqué les esprits en tournant à 19 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne avec les Grizzlies. Des stats très proches de celles de son année rookie aux Kings lorsqu’il était devenu l’un des rares débutants à finir une saison à plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes par match.

À Golden State, on n’a pas forcément de gros besoins sur les lignes arrières mais Gary Payton II est à l’infirmerie, et peut-être que Tyreke Evans aura un contrat de 10 jours.