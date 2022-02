Tyreke Evans va faire un essai avec les Bucks

Prêt à montrer qu’il a encore le niveau pour jouer en NBA depuis que sa suspension a été levée par la ligue, Tyreke Evans a décroché un essai avec les Bucks, nous apprend Shams Charania.

L’ancien rookie de l’année, en 2010, va donc rencontrer les champions en titre dans quelques jours, avec l’espoir d’obtenir sa chance, avec un contrat de dix jours par exemple.

L’arrière a 32 ans et son dernier match dans la ligue remonte à avril 2019, avec les Pacers, au premier tour des playoffs contre Boston. Une série où il avait tourné à 15.3 points de moyenne. Un mois après, il était suspendu deux ans par la NBA pour avoir enfreint le règlement contre les substances interdites par la ligue (usage de drogue).

After three-year suspension from NBA, former Rookie of the Year Tyreke Evans will meet with the reigning champions: pic.twitter.com/YQdHf6QbSA

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2022