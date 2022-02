Tyreke Evans autorisé à rejouer en NBA

Suspendu il y a quasiment trois ans après un contrôle positif à une « drogue dure », Tyreke Evans est autorisé à rejouer en NBA, et alors qu’il s’entraîne du côté de Miami, l’ancien Rookie Of The Year fait désormais partie de la liste des free agents, susceptibles de signer des contrats de 10 jours, ou jusqu’à la fin de saison.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Tyreke Evans est prêt à effectuer des essais avec des équipes pour montrer son état de forme puisqu’il n’a plus rejoué depuis 2019. À l’époque, il sortait d’une saison moyenne aux Pacers où il avait tourné à 10 points de moyenne. C’est en 2018 qu’il avait marqué les esprits en tournant à 19 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne avec les Grizzlies. Des stats très proches de celles de son année rookie lorsqu’il était devenu l’un des rares débutants à finir une saison à plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes/m.

Selon ESPN, c’est la première fois depuis 2008 que la NBA autorise un joueur suspendu à revenir en NBA. Le précédent concernait Chris Andersen, devenu ensuite champion NBA avec le Heat.