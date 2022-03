Stats & Highlights | Miami et Dallas rebondissent, New Orleans s’enfonce

Dallas venait de s’incliner contre New York et Miami face à Phoenix. Les deux équipes ont rebondi dans la foulée en disposant respectivement de Houston et Cleveland. Fin de série pour les Cavaliers, qui manquent ainsi une troisième victoire de suite.

Les Spurs ont offert une victoire historique à Gregg Popovich contre Utah, mais également un succès important car les Texans soufflent dans la nuque des Pelicans pour la dixième place à l’Ouest. New Orleans a encore perdu, avec une quatrième défaite de rang.

Le Jazz, en s’inclinant, voit lui les Mavericks se rapprocher de leur quatrième place.

Houston – Dallas : 100-113

Les Mavericks n’ont pas eu trop de difficultés à écarter leur voisin texan. Avec 36 points en deuxième quart-temps, ils prennent le large à la mi-temps avec 23 points d’avance. Après la pause, ils continuent avec un 12-3. On est presque à 30 points d’avance.

Jason Kidd envisage de laisser Luka Doncic et Dwight Powell (56 points à eux deux) sur le banc pour l’intégralité du dernier quart-temps, mais avec un 8-3 lancé par Garrison Mathews, les Rockets réduisent l’écart à 14 points. Le coach relance donc ses deux joueurs, Dallas passe un 5-0 pour se redonner de l’air et assurer cette victoire.

Rockets / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Martin Jr. 30 5/13 0/4 1/2 0 6 6 0 4 0 0 0 -14 11 8 A. Sengun 20 3/9 0/2 0/0 1 5 6 1 5 1 2 0 -8 6 6 E. Gordon 21 0/2 0/2 4/4 0 1 1 3 1 1 0 0 -18 4 7 K. Porter Jr. 26 7/11 3/7 0/1 0 4 4 4 4 0 4 1 -17 17 17 J. Green 27 5/11 0/2 1/2 1 0 1 6 1 2 1 0 -20 11 12 B. Fernando 22 8/8 0/0 0/0 1 10 11 0 4 0 1 2 +6 16 28 D. Nwaba 15 3/4 1/1 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 +8 7 9 D. Schroder 24 1/6 0/1 1/2 0 3 3 7 2 1 1 0 -8 3 7 G. Mathews 24 1/4 1/4 4/5 1 1 2 3 1 3 1 0 -2 7 10 J. Christopher 26 8/17 1/6 0/1 0 3 3 2 1 1 1 0 +2 17 12 D. Nix 5 0/1 0/1 1/2 0 0 0 2 0 0 0 0 +6 1 1 Total 41/86 6/30 12/19 5 34 39 29 23 9 11 3 100 Mavericks / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Bullock 36 3/9 2/8 0/0 0 2 2 1 2 0 1 1 +3 8 5 D. Powell 32 9/11 0/0 8/9 6 6 12 3 2 0 2 2 +19 26 38 S. Dinwiddie 33 6/13 1/4 3/4 0 3 3 7 4 2 1 1 +9 16 20 L. Doncic 36 9/19 5/11 7/10 1 13 14 6 1 0 5 2 +16 30 34 J. Green 36 4/10 1/2 1/1 3 3 6 1 4 4 0 2 -1 10 17 M. Kleber 4 0/1 0/1 0/0 1 1 2 0 3 0 0 0 +9 0 1 D. Bertans 21 2/10 1/7 1/2 1 4 5 1 2 0 1 0 +10 6 2 S. Brown 17 1/3 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 -2 2 1 B. Marjanovic 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -1 T. Burke 23 6/11 1/2 2/2 0 1 1 1 2 0 2 0 +5 15 10 Total 40/88 11/36 22/28 12 35 47 20 21 6 13 8 113

Miami – Cleveland : 117-105

Largement dominés en première période, les Cavaliers avaient réussi à revenir dans la partie. Et même à passer devant en début de troisième quart-temps, après un 6-0. Mais les joueurs de J.B. Bickerstaff ont perdu trop de ballons (18) pour résister aux vagues floridiennes.

Le Heat accélère avec un 13-0, où Jimmy Butler et Bam Adebayo brillent. Quelques instants après, rebelote avec un 11-0. Encore une fois, Butler et Adebayo sont dans le coup. L’intérieur termine avec 30 points et 17 rebonds. Cleveland a été étouffé en troisième quart-temps, avec 15 petits points marqués, et ne bousculera pas Miami dans le dernier.

Heat / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Tucker 29 1/6 0/4 0/0 2 2 4 4 2 1 0 0 +18 2 6 J. Butler 34 7/14 0/1 10/12 2 2 4 5 1 3 1 1 +15 24 27 B. Adebayo 33 11/16 0/0 8/8 2 15 17 1 4 3 3 1 +12 30 44 K. Lowry 32 1/4 1/4 0/0 0 4 4 10 4 0 3 1 +6 3 12 D. Robinson 24 3/6 3/6 0/0 0 1 1 1 3 0 0 0 +5 9 8 H. Highsmith 1 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -2 0 0 D. Dedmon 14 1/4 0/1 1/1 0 4 4 0 6 0 0 1 0 3 5 O. Yurtseven 1 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 4 G. Vincent 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 T. Herro 34 8/15 2/4 4/5 0 1 1 2 0 1 1 0 +2 22 17 V. Oladipo 18 2/6 0/3 1/1 0 2 2 2 3 0 0 1 +8 5 6 M. Strus 19 6/13 5/11 0/0 0 2 2 3 2 1 1 1 -2 17 16 Total 41/86 11/35 24/27 8 34 42 28 26 9 9 6 117 Cavaliers / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Wade 20 2/4 0/1 1/1 0 1 1 0 3 1 0 0 0 5 5 L. Markkanen 32 6/12 2/6 1/1 0 4 4 1 2 1 1 1 -15 15 15 I. Okoro 30 4/9 1/2 0/0 2 0 2 1 2 0 1 0 -8 9 6 E. Mobley 34 7/12 0/0 5/6 1 11 12 4 3 1 1 1 -9 19 30 D. Garland 37 4/17 1/6 15/16 1 1 2 10 4 1 7 0 -9 24 16 K. Love 22 4/5 1/2 2/2 1 7 8 2 2 1 3 0 -10 11 18 L. Stevens 18 2/8 0/2 1/1 0 2 2 0 3 0 3 0 -4 5 -2 C. Osman 16 3/8 2/5 0/0 0 3 3 2 2 0 0 0 -7 8 8 E. Davis 10 0/0 0/0 0/0 1 3 4 0 1 0 0 0 +4 0 4 M. Brown 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +2 2 2 R. Rondo 14 1/2 1/1 0/0 0 1 1 4 0 0 1 0 -8 3 6 R. Nembhard Jr. 2 0/0 0/0 2/2 1 0 1 0 0 0 0 0 +2 2 3 B. Goodwin 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +2 2 3 Total 35/79 8/25 27/29 7 33 40 25 23 5 17 2 105

New Orleans – Charlotte : 120-142

Privés de Brandon Ingram et CJ McCollum, les deux meilleurs marqueurs de l’équipe, les Pelicans n’ont pourtant pas eu de difficulté pour marquer des points face aux Hornets. C’est en défense que New Orleans a été médiocre. Les joueurs de James Borrego ont shooté à 60% de réussite et inscrit 22 tirs primés !

Ils ont fait la différence en troisième quart-temps, portés par un spectaculaire LaMelo Ball. Des passes aveugles, des shoots à 3-pts, un dunk, le All-Star a fait très mal avec sept points et six passes dans ce quart-temps, largement remporté par lui ses coéquipiers avec 42 points marqués. La défense de New Orleans coulera encore en dernier acte et Charlotte l’emporte aisément.

Pelicans / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval H. Jones 34 3/6 0/2 6/8 1 1 2 8 2 1 2 0 -23 12 16 N. Marshall 29 5/10 2/6 2/2 1 3 4 7 1 3 2 0 -14 14 21 J. Valanciunas 25 4/12 0/1 2/2 1 7 8 1 3 1 2 0 -17 10 10 J. Hayes 35 4/10 1/3 4/4 1 4 5 2 1 0 0 1 -20 13 15 D. Graham 34 7/14 4/10 1/1 1 3 4 7 2 3 4 0 -11 19 22 T. Snell 12 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 -3 W. Hernangomez 22 6/6 0/0 3/4 2 4 6 1 4 1 2 1 -10 15 21 J. Alvarado 22 2/7 1/4 0/2 2 0 2 3 3 0 3 0 -7 5 0 T. Murphy III 28 12/20 7/12 1/2 4 5 9 2 4 0 0 0 -8 32 34 Total 43/86 15/39 19/25 13 27 40 31 21 9 17 2 120 Hornets / 142 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Washington 24 2/5 2/4 0/0 0 1 1 5 4 0 3 0 +14 6 6 M. Bridges 29 9/15 4/8 4/5 2 6 8 9 1 1 0 0 +27 26 37 M. Plumlee 20 4/4 0/0 1/1 1 1 2 3 4 2 1 1 +27 9 16 L. Ball 31 6/12 2/7 3/4 0 6 6 9 2 3 1 0 +14 17 27 T. Rozier 33 9/17 7/13 0/0 0 3 3 8 1 2 3 0 +25 25 27 J. McDaniels 17 0/3 0/2 4/4 1 2 3 1 1 0 1 0 -9 4 4 J. Thor 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 C. Martin 28 6/7 1/2 2/3 0 5 5 4 4 1 0 0 +10 15 23 M. Harrell 23 7/9 0/0 2/3 2 4 6 2 2 1 3 0 0 16 19 N. Richards 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -5 0 1 K. Oubre Jr. 15 4/7 2/5 0/0 0 2 2 0 4 0 2 0 +1 10 7 I. Thomas 16 5/8 4/6 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 +11 14 13 Total 52/87 22/47 16/20 6 32 38 41 23 11 14 1 142

San Antonio – Utah : 104-102

Cette historique victoire pour Gregg Popovich s’est décidée dans les dernières minutes. Les Spurs avaient égalisé à 84 partout après un 18-3, à moins de six minutes du terme. Ensuite, après un contre de Rudy Gobert, le Jazz a la balle pour passer devant. Le tir de Danuel House Jr. n’est pas le plus inspiré et San Antonio, qui est devant, récupère la balle avec moins d’une minute à jouer.

C’est Jakob Poeltl qui marque et donne ainsi trois points d’avance aux Texans. Le Jazz manque sa première tentative à 3-pts, mais Donovan Mitchell finit par marquer, à deux points seulement. Josh Richardson n’inscrit qu’un lancer-franc sur deux, mais Keldon Johnson prend le rebond offensif. Ni lui ni Dejounte Murray ne tremblent sur la ligne des lancers-francs pour offrir ce succès historique à leur coach.