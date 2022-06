Dans un match complètement fou, le Magic met fin à la belle série des Wolves

Alors que les Wolves restaient sur six victoires de rang, les coéquipiers de Karl-Anthony Towns sont tombés vendredi sur le parquet du Magic (118-110). Pourtant, Minnesota avait pris le match par le bon bout grâce à Pat Beverley en feu à 3-points (15-7). Sauf que le meneur des Wolves prend un coup à la tempe de Mo Bamba, et on ne le reverra plus du match… Dans un premier temps, les Wolves compensent tranquillement, s’offrant même 10 points d’avance grâce à Malik Beasley (29-19). Les 3-points continuent de pleuvoir, alors que le Magic n’en met pas une de loin. L’écart atteint même les 14 points, et on se dit que les Wolves vont passer une soirée des plus tranquilles.

Sauf que Karl-Anthony Towns a pris sa 3e faute, et qu’on ne le reverra pas de la première mi-temps. Pendant 10 minutes, Minnesota s’en sort bien grâce à Jaden McDaniels puis Naz Reid et l’écart atteint même les 18 points. Et puis, Mo Bamba entre en scène. Le pivot se déchaîne à 3-points, et Orlando signe un 14-2 pour recoller au score. Cole Anthony lui emboîte le pas, et à la pause, il n’y a plus que cinq points d’écart.

Au retour des vestiaires, Karl-Anthony Towns est de retour, et le match se transforme en concours à 3-points. C’est du très haut niveau, et Minnesota reprend le large grâce à Anthony Edwards (82-70). Sauf que le Magic ne lâche pas et Markelle Fultz met le feu au parquet et à la salle. Sous son impulsion, Orlando signe un 10-0 pour finir le quart-temps, et prendre les commandes (97-93).

Anthony Edwards stoppe l’hémorragie mais Mo Wagner enfonce le clou, et le Magic se détache (107-95). À cheval sur les deux quart-temps, Orlando est sur un 20-2 ! Le duo Towns-Edwards combine bien, et ramène les Wolves à -1 à trois minutes de la fin (109-108). Mais Mo Bamba a le dernier mot pour offrir une superbe victoire à Orlando (118-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La sortie de Pat Beverley. Après deux matches ratés, le meneur était déchaîné avec 9 points en quatre minutes. Mais le coude de Mo Bamba frappe son oreille, et on ne le reverra plus du match.

– L’entrée de Markelle Fultz. Son temps de jeu est encore limité, mais c’est l’étincelle du banc d’Orlando. Dans son style si atypique et avec cette fausse lenteur, il a fait très mal aux Wolves. C’est lui qui fait basculer le match en fin de 3e quart-temps.

– Une première depuis 2018. Pour la première fois depuis Nikola Vucevic et Aaron Gordon, deux intérieurs du Magic terminent avec au moins 20 points et 10 rebonds. Wendell Carter Jr. et Mo Bamba ont largement profité des problèmes de fautes de Karl-Anthony Towns.

TOPS/FLOPS

✅Mo Bamba. Peut-être son meilleur match en carrière avec ses 27 points et 12 rebonds avec un superbe 5 sur 8 à 3-points. Il n’a pas la technique de Towns mais il peut faire très mal au large. Sa complémentarité avec Carter donne une vraie assise défensive à Orlando.

✅Moe Wagner. Comme Markelle Fultz, il a changé le cours du match. 18 points en 13 minutes, à un moment où les Wolves étaient revenus au score dans le 4e quart-temps.

✅Anthony Edwards. On voit bien qu’il est gêné par son genou, mais on découvre sa hargne et son goût du combat. En deuxième mi-temps, il a permis à sa formation de ne pas flancher.

⛔D’Angelo Russell. Une soirée compliquée pour le meneur des Wolves, bousculé par l’agressivité de Cole Anthony puis Markelle Fultz.

LA SUITE

Orlando (18-50) : réception des Sixers dimanche

Minnesota (38-30) : back-to-back compliqué du côté de Miami