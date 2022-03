Victoires en carrière : Gregg Popovich dans la légende de la NBA !

1 336 victoires au compteur ! Gregg Popovich a marqué l’histoire cette nuit en devenant le coach le plus victorieux (en saison régulière), dépassant Don Nelson à l’issue d’une fin de match folle entre San Antonio et Utah.

Les Spurs étaient en effet menés de dix points à l’entrée du quatrième quart-temps et sont même descendus jusqu’à -15 (66-81) à 10 minutes du terme, avant que la magie ne finisse par opérer, offrant à Coach Pop’ sa 1 336e victoire, dans le sillage d’un duo Murray-Poeltl des grands soirs (104-102 score final).

« Le succès de Gregg Popovich avec les Spurs est sans précédent dans notre ligue. Il est donc normal qu’il s’empare désormais du record de victoires en carrière », a déclaré le « commissionner » Adam Silver. « Son leadership et son engagement inébranlable envers le jeu sont largement admirés par des générations de joueurs et d’entraîneurs. Félicitations à Coach Pop pour ce nouvel accomplissement dans sa carrière légendaire ».

Un exploit de plus dans sa légende

« Légendaire », le mot est bien trouvé. L’exploit est d’autant plus retentissant pour Gregg Popovich du fait qu’il a été accompli dans une seule et même franchise, à San Antonio où il coache depuis 26 ans, un record de longévité dans le monde du sport professionnel américain.

La stabilité et la capacité à renouveler ses effectifs, à dénicher des pépites comme Tony Parker, Kawhi Leonard ou plus récemment Dejounte Murray, ont bâti sa légende, au fil des années et des cinq titres de champion NBA.

« Je pense qu’il a su s’adapter », a déclaré son tout premier « franchise player », le Hall of Famer David Robinson. « Il a gagné dans différentes circonstances avec différents groupes. Nous étions une équipe défensive dominante, jusqu’à ce que des équipes avec Kawhi Leonard et tous ces gars arrivent en dominant en attaque. Ils avaient un bon mix des deux côtés. Et même maintenant, vous voyez comment il a dû s’adapter à une équipe très, très différente. Je pense que c’est ce qui l’a rendu plus grand. Comment pouvez-vous gagner 67% de vos matchs ou quoi que ce soit d’autre pendant 25 ans ? C’est ridicule. C’est assez incroyable ».

Un exemple d’humilité

Sans superstars, ce qu’accomplit coach Pop cette saison est en effet aussi remarquable que tout le reste alors que San Antonio est toujours aux portes du « play-in » après cette 26e victoire. Même acclamé par toute une salle et porté en triomphe par son équipe, il est resté très sobre. L’humilité, c’est aussi ce qui fait sa force.

« Pop n’aime pas les louanges. Il n’aime rien de tout ça », avait pour sa part confié Dejounte Murray. « C’est plutôt une bonne chose. Mais vous voulez aussi lui rappeler son succès parce que c’est rare. Parce que c’est un gars qui veut juste se concentrer sur la victoire et chaque jour. Il ne parle jamais de lui. On ne parle jamais de son record, mais nous allons certainement fêter lorsqu’on gagnera pour lui, car c’est un grand monsieur et il le mérite. Il pousse tous ses joueurs, que vous soyez le premier, le dernier, un joueur de G-League, un contrat de 10 jours, il vous adopte dès le premier jour. Il mérite tout ça ».

L’heure est donc à présent venue pour Gregg Popovich de savourer cet immense exploit avec son groupe avant de très vite se remettre au travail. Le « back-to-back » face à Indiana dès ce soir ne va pas se préparer tout seul !