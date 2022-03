Nouvelle performance royale pour LeBron James (50 points) face aux Wizards !

Après deux défaites de suite en déplacement (Spurs et Rockets), les Lakers ont réagi avec la manière. En faisant preuve de maîtrise en seconde période, une fois n’est pas coutume, les Californiens ont laissé LeBron James prendre les choses en main pour repousser les Wizards.

Ces derniers, après un premier quart-temps parfaitement équilibré (26-26), se sont détachés au score sur la fin de la première période grâce aux finitions près du cercle du tandem Kyle Kuzma – Rui Hachimura. En tête à la pause (52-59), les visiteurs, dominant de la tête et des épaules la bataille du rebond à ce stade (36 – 18), ne sont pas parvenus à porter leur avance à 10 points malgré la belle adresse extérieure de Corey Kispert.

Ils ont au contraire subi un véritable festival de la part de LeBon James qui a largement délaissé la distribution pour marquer à volonté. Avec lui, l’activité près du cercle de Talen Horton-Tucker ainsi qu’une bonne séquence inattendue de la part de Wenyen Gabriel, les Lakers ont complétement renversé la vapeur pour virer avec trois possessions d’avance après trois quart-temps (89-82).

Portés par Tomas Satoranski, les Wizards ont tenté de s’accrocher au score mais LeBron James a repris là où il s’était arrêté et les Lakers, qui ont compté jusqu’à 18 points d’avance dans le « money time » l’ont emporté sans difficulté.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de protection de cercle. Les deux équipes ont inscrit 50 points ou plus dans la raquette adverse. Il faut dire qu’hormis Daniel Gafford (trois contres), aucun acteur mobilisé sur le parquet n’a émergé en tant que protecteur de cercle. Cela a été d’autant plus vrai côté Lakers, encore dominés aux rebonds, qui ont laissé Dwight Howard enchaîner un second « DNP » de suite.

– Russell Westbrook privé de fin de match. Il a joué les trois premières minutes du dernier quart-temps, le temps de perdre un ballon en pénétration et de forcer un tir avec la planche, avant de rejoindre le banc. Et ne plus le quitter. Le meneur a payé une nouvelle performance hyper médiocre, notamment dans le second quart-temps (1/7 aux tirs). Comparé à tous les autres titulaires des Lakers, il n’a jamais été dans le bon tempo. Et n’a même pas pu améliorer sa note sur la ligne des lancers. C’est la 10e fois cette saison qu’il n’atteint pas les 10 points inscrits.

– LeBron James, hyper démonstratif. Au moins avec lui, les spectateurs de la Crypto.com Arena en ont pour leur argent ! En particulier dans ce match puisque la superstar a passé une bonne partie de la soirée à haranguer la foule après ses paniers marqués. Un bon moyen peut-être pour lui d’évacuer un peu de sa frustration par rapport à la saison noire des Lakers.

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James. Quel match encore ! Il a été particulièrement impressionnant dans le troisième quart-temps avec 19 points inscrits, dont 12 points de suite inscrits sans que l’un de ses coéquipiers ne marque. On retient notamment son tir lointain en première intention en transition, une élégante finition à une main après un long « hangtime » ou son dunk surpuissant en contre-attaque. Dans l’ultime période, il a également signé quelques tirs très compliqués, dont un « fadeaway » très bien défendu par Kyle Kuzma.

⛔ Kristaps Porzingis. Meilleure évaluation de son équipe et meilleur rebond du match mais le Letton a tout sauf donné le sentiment de dominer. Défendu la plupart du temps par LeBron James, il n’a pas su profiter de son avantage de taille. Le géant s’est montré très maladroit à proximité du cercle et n’a pas du tout pesé en fin de rencontre. Il n’a joué que les quatre dernières minutes de ce dernier quart-temps.

LEBRON JAMES ÉGALE RICK BARRY

Avec son 14e match en carrière à 50 points, LeBron James a égalé Rick Barry à la 6e place dans l’histoire de la ligue pour les joueurs ayant réussi le plus de performances à 50 points. Il est également le 6e joueur de l’histoire à avoir marqué 50 points ou plus lors de deux matches de suite à domicile, et le seul trentenaire à l’avoir fait.

LA SUITE

Lakers (29-37) : déplacement à Phoenix, dimanche.

Wizards (29-36) : déplacement chez les Blazers, la nuit prochaine.