Gary Trent Jr. (42 pts) et les Raptors font tomber les Suns à Phoenix

Fidèles à leur philosophie cette saison, les Raptors misent sur leur taille et leur envergure générales pour prendre les rebonds et courir le plus vite possible vers le panier adverse.

Ça perturbe pas mal les Suns, qui ont du mal à trouver des ouvertures face à une pression constante de ce type. Devin Booker et ses camarades restent au contact car le jeu de Toronto peut vite virer au brouillon, avec pas mal de pertes de balle, notamment de Fred VanVleet, mais dès que Gary Trent Jr. trouve la mire, les Canadiens sont très dangereux. Et c’est ce qu’il se passe dans le deuxième quart-temps derrière la ligne à 3-points…

Bien plus présents au rebond (+11), les Raptors mènent donc à la mi-temps (52-56) malgré la maladresse générale autour de Gary Trent Jr. Fred VanVleet rejoint ainsi les vestiaires à 1/7 au tir dont 0/5 de loin (plus 4 pertes de balle) et Pascal Siakam ne fait pas beaucoup mieux, à 3/10 au shoot dont 1/3 à longue distance.

Sauf que Gary Trent Jr. continue son chantier en troisième quart-temps, et quand le duo VanVleet/Siakam met enfin des tirs, ça offre 16 points d’avance (74-90) aux Raptors vers la fin du 3e quart-temps.

Devin Booker et Aaron Holiday réduisent l’écart avant le dernier round et Monty Williams décide d’associer JaVale McGee et Bismack Biyombo pour perturber les athlètes des Raptors sous le cercle. Et ça marche ! Toronto a perdu tout son rythme et voit Phoenix recoller à vitesse grand V, à l’issue d’un 20-6 porté par une énorme défense. On se dit que le « momentum » a définitivement tourné et que les Suns n’ont plus qu’à finir le travail.

Sauf que ce n’est pas aussi simple et les prises à deux très agressives des très longs défenseurs de Toronto sur Devin Booker vont plomber Phoenix dans le « money time ». Les pertes de balle s’enchaînent et les Raptors en profitent, en contre-attaque ou au rebond, pour reprendre un peu d’air. Devin Booker enchaîne les ratés désespérés de loin et Gary Trent Jr. peut donc finir l’affaire aux lancers-francs (117-112) au terme d’une folle fin de match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Gary Trent Jr, la boussole de Toronto. Toronto est une équipe intéressante avec ses longs athlètes qui peuvent quasiment tous prendre des rebonds et remonter le terrain en quelques enjambées. Mais il manque du shooting pour être une formation vraiment effrayante, et c’est donc souvent quand Gary Trent Jr. a la main chaude que tout le potentiel de la troupe de Nick Nurse se débloque. C’était le cas cette nuit dans l’Arizona.

– L’énergie de la paire Biyombo/McGee. S’il a contribué, Deandre Ayton a toutefois manqué d’impact sous le cercle, débordé par l’énergie adverse. C’est ainsi la paire Biyombo/McGee qui a relancé les Suns dans le quatrième quart-temps, avant que Monty Williams ne reste « grand » en gardant le Congolais aux côtés de Deandre Ayton, qui remplaçait JaVale McGee. Des associations déjà testées, mais jamais sur une telle durée, et qui ont bien failli renverser le match pour les Suns, pourtant très mal embarqués.

– Les prises à deux sur Devin Booker. C’est dans le « money time » qu’on a vraiment ressenti l’absence de Chris Paul. Particulièrement agressifs sur Devin Booker pour le forcer à lâcher le ballon, les Raptors ont réussi à provoquer des pertes de balle pour aller inscrire des paniers faciles, et précieux, sur jeu rapide. Les Suns avaient perdu leur rythme et se sont retrouvés dans l’urgence dans les derniers instants de la rencontre.

TOPS/FLOPS

✅ Gary Trent Jr. Avec ses 42 points à 13/21 dont 8/11 à 3-points, l’arrière a libéré pas mal de choses pour ses coéquipiers, mettant surtout une énorme pression sur la défense des Suns.

✅ Cameron Payne. On peut regretter quelques choix, ou agacements, notamment dans le « money time », mais le back-up habituel de Chris Paul a encore affiché toute son agressivité, tant en attaque qu’en défense, pour aider son équipe à rester dans le coup. Il finit d’ailleurs avec le meilleur +/- de son équipe (+15).

⛔ Fred VanVleet. Avec ses pertes de balle (5) et sa maladresse (3/11 dont 2/8 de loin), le All-Star des Raptors a souffert, alors qu’il cherche encore son rythme depuis son retour de blessure. Heureusement, il est toujours aussi teigneux en défense, et il a bien gêné Devin Booker dans le « money-time ».

⛔ Les pertes de balle des Suns. Les Raptors sont une équipe particulière, avec de la taille et des bras immenses qui perturbent les lignes de passes classiques, mais Phoenix aurait dû mieux gérer le cuir (16 TO), surtout dans les instants décisifs, avec des pertes de balle largement évitables et qui font très mal.

LA SUITE

Phoenix (53-14) : les Suns vont tenter de se reprendre avec la réception des Lakers

Toronto (36-30) : le « road-trip » continue à Denver pour les Raptors