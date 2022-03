Au finish, les Grizzlies de Ja Morant stoppent la série des Knicks

Grosse opposition cette nuit entre les Knicks qui restaient sur trois victoires de suite et les Grizzlies, déterminés à garder leur 2e place à l’Ouest. Au terme d’un match haletant du début à la fin, ce sont les hommes de Taylor Jenkins qui ont arraché la décision, au prix d’un gros effort dans le dernier acte.

Ja Morant n’a pas tardé à se mettre en évidence avec une énorme claquette dunk. Le bon départ de Julius Randle, à 3/3 au tir, a contraint Memphis à passer la vitesse supérieure, en s’appuyant sur l’inévitable Morant, pour scorer à 3-points ou servir Steven Adams pendant que Jaren Jackson Jr infligeait un gros contre à Randle (14-11).

Kyle Anderson y est aussi allé de son contre sur Randle, mais il en fallait plus pour calmer les ardeurs de ces Knicks puisque même le 11-2 passé en fin de quart-temps n’a pas suffi à distancer les New-Yorkais, revenus à -4 sur un 3-points d’Evan Fournier à la dernière seconde de la période (34-30).

Les coups de chaud de Tyus Jones et Jaren Jackson Jr assortis à l’activité toujours précieuse de Brandon Clarke ont contribué à maintenir Memphis en tête. Mais NYC était toujours dans le coup, notamment grâce à la triplette Burks-Quickley-Barrett.

Le deuxième run des Grizzlies, marquée par le 3-points de Desmond Bane et le contre de Anderson sur Robinson, a fait passer les locaux à +11 sur un lay-up main gauche de Adams. La paire Barrett-Randle s’est alors encore employée pour réduire l’écart avant le repos (55-51), même si les derniers temps-forts ont été en faveur des locaux entre le alley-oop conclu par Brandon Clarke et le lay-up en transition de Ziaire Williams (61-56).

Les Knicks ont finalement haussé le ton au retour des vestiaires, relancés par Burks qui a posé les bases d’un 14-1 alimenté par Randle et conclu par un dunk de Robinson (66-74). New York a ensuite pu compter sur Fournier, à 3-points et à la passe pour Taj Gibson, afin de répondre au passage remarqué de Williams (78-83). Mais le 3-points de Fournier, le lay-up en contre-attaque de RJ Barrett et le 2+1 de Randle ont alors replacé les Knicks dans les meilleures conditions à l’issue du troisième quart-temps (87-96).

Sauf que la « refuse to lose attitude » de Morant et les siens a encore payé, puisque les Grizzlies ont complètement inversé la tendance par un 13-2 conclu par un lay-up main gauche de Morant (102-101). Sonnés, les Knicks ont fini par craquer face à la furia de Ja Morant et de précieux stops défensifs, par l’intermédiaire de JJJ notamment (115-108). Malgré deux ratés aux lancers de Desmond Bane sur la fin, Memphis a ainsi arraché une victoire de plus, 118 à 114.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le dernier acte des Grizzlies. Mal embarqués à 12 minutes de la fin, les coéquipiers de Ja Morant ont fourni un effort d’une grande intensité des deux côtés des parquets pour changer le cours du match. Les Knicks vont en faire des cauchemars, entre les contres de Jaren Jackson Jr et les remontées de balle à 200% à l’heure d’un Ja Morant en mission.

– Le contenu, pas le résultat. Comme les coachs le font après chaque match, Tom Thibodeau pourra regretter l’issue de la rencontre et cette défaite, notamment dans la gestion de l’avance gâchée par ses joueurs dans le dernier quart-temps. Dans le contenu et les attitudes en revanche, le coach new-yorkais n’aura pas grand-chose à reprocher à ses troupes tant celles-ci ont affiché un visage combatif, face à l’une des franchises les plus rugueuses de la ligue. On a presque retrouvé les Knicks de la saison dernière, dans le contenu. Il n’aura manqué que le résultat.

– La « Block Panther » a encore frappé. Jaren Jackson Jr a encore marqué des points dans la course au meilleur défenseur de l’année avec 5 des 16 contres de son équipe qui ont bien souvent donné un boost d’énergie à toute le groupe. Au-delà de ça et de son apport correct en attaque, JJJ a assuré, avec l’aide de Brandon Clarke, lorsque Steven Adams a quitté ses coéquipiers dans le troisième quart-temps. D’un côté, les Grizzlies ont également gagné ce match en défense, en ne concédant notamment que 18 points en dernier quart-temps, et Jaren Jackson Jr y a été pour beaucoup.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Pas mal de déchets au tir à l’arrivée (14/33 !) mais un match de leader de sa part, à jouer chaque possession à 200%, jamais intimidé au moment de s’infiltrer dans la raquette. Ses deux lay-up main gauche dans le dernier quart-temps au terme d’une démonstration de force ont témoigné de sa détermination à toute épreuve. Le meneur a ainsi terminé la rencontre avec 37 points et 8 passes décisives à son actif, mais surtout la victoire au bout.

✅ Julius Randle. Si on a parfois vu le fantôme de Julius Randle sur le terrain cette saison, l’intérieur des Knicks avait bel et bien mis son costume de leader cette nuit, et a porté son équipe comme il a pu. Un match plein de sa part avec 36 points, 12 rebonds, 6 passes, 2 contres et 2 interceptions, mais une défaite au bout.

⛔ Desmond Bane. Le shooteur des Grizzlies a marqué la saison de son empreinte par sa régularité, mais il s’est troué en beauté sur ce match, à l’image de ses deux lancers manqués en toute fin de partie, pour terminer à 12 points à 4/15 au tir. Une petite sortie de piste sans conséquence pour l’arrière.

LA SUITE

Memphis (46-22) : les Grizzlies entament un road trip de quatre matchs à l’Est. Premier arrêt à Oklahoma City ce dimanche.

New York (28-39) : les Knicks enchaînent avec le derby new-yorkais ce dimanche sur le parquet de Brooklyn.