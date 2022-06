Trae Young taille patron face aux Clippers

Terriblement irréguliers cette saison, les Hawks reçoivent les Clippers dans l’espoir de ne pas enchainer une troisième défaite consécutive, après les fins de matchs manquées face aux Bucks et aux Pistons. Face aux coéquipiers de Nicolas Batum, solidement accrochés à la 8e place de la conférence Ouest malgré des blessures et des absences diverses qui les affaiblissent depuis des semaines, la tâche s’annonce ardue.

Mais Trae Young et les siens ont encore livré un match inconstant, marqué par un premier quart-temps pied au plancher puis un second quart-temps au ralenti, avant de livrer une deuxième mi-temps cohérente, et notamment une fin de match bien gérée, à l’inverse de la catastrophe du « money-time » face à Milwaukee et Detroit. Ils s’imposent par un petit écart (112-106), symbole d’un match disputé, mais dans lequel les Hawks avaient ce petit quelque chose en plus nécessaire pour l’emporter.

Auteur d’une très grosse partie, Trae Young signe un double-double conséquent (27 points à 8/17 et 11 passes), avec notamment plusieurs lancers-francs décisifs en fin de match (10/12 au total). Clint Capela s’offre lui aussi un double-double, aux points et aux rebonds (14 et 11), pour répondre à la grosse activité de son adversaire direct des Clippers, Ivica Zubac (24 points et 12 rebonds).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’expulsion de Marcus Morris. Très en colère contre le corps arbitral après une faute sifflée à son encontre durant le troisième quart-temps, l’ailier des Clippers a reçu deux fautes techniques en quelques secondes, synonyme d’expulsion. Les experts en lecture sur les lèvres auront certainement décrypté la teneur du message adressé par le joueur aux arbitres, qui l’ont prié d’aller voir la suite du match aux vestiaires.

– La bonne dynamique de Danilo Gallinari se poursuit. L’ailier italien traverse la meilleure dynamique de sa saison : auteur de 13 points à 5/12 (et 6 rebonds), il dépasse les 10 points marqués pour la 6e fois consécutive, et la 9e en 10 matches. Sur ces 10 matches, les Hawks ont gagné 6 fois et le boost offensif apporté en sortie de banc par « Gallo » n’y est assurément pas étranger.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. Les Hawks auraient sans doute perdu ce match sans la partition XXL de leur chef d’orchestre. Impeccable dans ses lectures de jeu, il a parfaitement alterné entre ses points (27 points à 8/17) et les services pour ses coéquipiers (11 passes). Surtout, il s’est régalé sur la ligne des lancers (10/12), symbole d’une agressivité vers le cercle qui a compliqué la vie des Clippers.

✅ Reggie Jackson. Sans Kawhi Leonard ni Paul George, le meneur a le champ libre en attaque. Face à la partition de Trae Young, l’ancien joueur d’OKC et de Detroit n’était pas en reste non plus : il compile 24 points (9/20), 5 rebonds et 5 passes et s’est illustré sur « pick-and-roll ». Seul bémol : 5 ballons perdus, qui ont pour la plupart résulté en des points « gratuits » des Hawks derrière.

✅ Le duel de pivots. Ivica Zubac et Clint Capela se sont livrés un énorme duel : chacun a signé un double-double, 24 points et 12 rebonds pour le premier, 14 points et 11 rebonds, et ont imposé leur présence devant leur cercle (2 contres chacun). Limités offensivement, les deux hommes ont surtout bénéficié des services de leurs coéquipiers, en particulier d’un Trae Young tranchant sur « pick-and-roll » pour le premier, et de Reggie Jackson et Luke Kennard pour le second.

⛔️ L’adresse à 3-points. 42. C’est, au total, le nombre de tirs extérieurs manqués par les deux équipes ce soir. Les Clippers ont échoué à 20 reprises (12/32), les Hawks une fois de plus (9/31). Hormis les spécialistes de l’exercice (Luke Kennard à 3/3 et Kevin Huerter à 4/8), les joueurs n’ont pas particulièrement brillé par leur adresse et certains se sont bien manqués (1/6 pour Marcus Morris, 1/7 pour Bogdan Bogdanovic).

LA SUITE

Atlanta (32-24) : dimanche, réception des Pacers

L.A Clippers (35-34) : suite du « road-trip » à Cleveland, lundi