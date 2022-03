Les Hawks toujours frustrés par leur irrégularité

Les deux dernières défaites d’Atlanta, contre Detroit (en prolongation) et Milwaukee, illustrent bien les difficultés défensives et l’incapacité à faire la différence dans le « money time » des Hawks. Qu’ils affrontent les champions en titre ou une équipe très moyenne, ils souffrent dans les moments chauds.

« On ne va pas aller aussi loin qu’on ne l’a fait sans mettre des shoots ou défendre bien », reconnait Nate McMillan à The Athletic. « Il faut tout recommencer, encore et encore. »

Mais pourquoi les Hawks ne trouvent-ils plus cette magie du printemps 2021 ? Comment expliquer ce bilan de 12 victoires et 16 défaites, le troisième pire de la ligue, dans le « clutch time » ?

« Je pense que la plupart du temps, on se repose trop sur Trae Young », analyse Kevin Huerter. « C’est du un-contre-un. Il y a des matches où il fait la différence et on gagne, d’autres où il n’y arrive pas. On n’a pas toujours les bons shoots, notre exécution n’est pas bonne en attaque. En défense, on doit faire des stops. »

Le problème, c’est que le All-Star n’est pas d’une efficacité folle dans les fins de rencontre accrochées cette saison. Il est maladroit et perd des ballons.

« Mentalement, on frappe dans un mur cette saison. On creuse notre tombe et on doit en sortir »

Les Hawks sont ainsi dépendants de leur meneur, qui n’est pas toujours à son meilleur niveau, et comme le dit Kevin Huerter, ils jouent donc à pile ou face à chaque match ou presque. Ce qui explique l’irrégularité chronique.

« Ça ne se fait du jour au lendemain, ce n’est pas facile », concède Trae Young. « Je sais que ça peut paraître facile quand les gars sont dans une bonne série, mais ce n’est pas le cas. Quand ça fonctionne, c’est une question d’alchimie, de cohésion. Par moments, on a eu ça, et puis, il y a un grain de sable. On vit une saison de hauts et de bas. Malgré ça, il faut se battre. »

Sauf que se battre pendant plusieurs mois, c’est épuisant. Jamais, sauf fin novembre avec sept victoires d’affilée, ils n’ont réussi à installer leur jeu et enchaîner les succès dans la durée. Les Hawks imitent Sisyphe et son rocher.

« On a l’impression de se battre constamment contre des obstacles », raconte Kevin Huerter. « Mentalement, on frappe dans un mur cette saison. On n’est jamais à l’aise, c’est toujours dur. On a gagné sept matches de suite, on est revenu à 50% de victoires et, encore une fois, on ne passe pas l’obstacle. C’est dur, c’est une bataille. On creuse notre tombe et on doit en sortir. »

Pourtant, la franchise n’a rien changé l’été dernier, pour justement surfer sur la dynamique des playoffs 2021 réussis, avec cette finale de conférence. Les joueurs sont les mêmes, le coach aussi, mais ça ne fonctionne plus comme avant. Néanmoins, même si lui et ses coéquipiers sont à la dixième place de l’Est, Trae Young ne doute pas.

« On a battu la meilleure équipe de l’Est la saison passée », rappelle le meneur puisque Atlanta avait éliminé Philadelphie en demi-finale de conférence. « Je ne crois pas au fait qu’une équipe classée septième ou huitième ne peut rien faire en playoffs. J’ai le sentiment qu’en playoffs, dans une série, on peut battre n’importe qui. »