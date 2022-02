Nike et adidas, grands perdants de la pandémie

« En raison des problèmes de production et d’approvisionnement dues à la pandémie de Covid-19, ce modèle ne dispose pas encore d’une date de sortie officielle ». Cette phrase a ponctué bon nombre d’articles concernant la sortie d’un paquet de modèles destinés au marché du basket depuis le début bientôt deux ans maintenant.

Après le décès tragique de Kobe Bryant qui a engendré une flambée des prix et une pénurie dans la foulée, l’univers de la chaussure de basket a été frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19. A tel point que les plus grands équipementiers sportifs ne s’embarrassent plus à donner une date de sortie pour différents modèles et coloris dont ils savent qu’ils ne pourront pas tenir les délais, toujours pour des questions de lenteur de production et d’approvisionnement. Pour beaucoup de modèles, les estimations concernant les dates de sortie se sont ainsi limitées à de simples « fin 2021 » ou « courant 2022 ».

Les soucis dans ces domaines se sont progressivement accumulés depuis mars 2020 et ont débouché sur une situation inédite sur la saison 2021-2022.

Comme pour le virus, l’origine du problème se situe en Asie, où la majeure partie des modèles sont produits. Par exemple, Nike fait fabriquer 51% de ses chaussures au Vietnam, et 24% en Indonésie. Et dans ces pays comme partout dans le monde, les entreprises ont été confrontées à des mesure de santé et de sécurité liés à la pandémie, et bien sûr dans l’impossibilité de recourir au télétravail.

La LeBron 19, symbole du naufrage de Nike

Au Vietnam par exemple, la production s’est retrouvé à l’arrêt total pendant dix semaines entre juillet et septembre, pile au moment où les équipementiers font le plein pour préparer la rentrée et lancer de nouveaux modèles.

Pour Nike, c’est l’équivalent de 130 millions de produits qui n’ont pas pu être confectionnés !

« Nous ne sommes pas immunisés contre les vents contraires de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui remettent en question la production et la distribution des produits dans le monde. Nous nous attendons à ce que toutes les zones géographiques soient touchées par ces facteurs », avait déclaré Matt Friend, directeur financier chez Nike.

Pour ne rien arranger, les délais de transports des marchandises de l’Asie vers les USA ont été doublés, passant de 40 à 80 jours. C’est ainsi que la marque à la virgule s’est retrouvée prise au piège en faisant de la LeBron 19 l’événement de l’été et de la rentrée. Sauf que le modèle, mis en valeur dans « Space Jam : nouvelle ère », sorti cet été, n’a pas pu surfer sur la vague du film. Alors que la LeBron 19 devait sortir en août dernier, les premières paires se sont finalement écoulées… le 18 décembre dernier ! L’attente a malheureusement été aussi longue que la détente de Michael Jordan dans le premier Space Jam sur son dunk de la victoire au buzzer face à la « Goon Squad », ce qui n’était sans doute pas l’effet espéré à la base.

Mais Nike n’a évidemment pas été le seul équipementier affecté par ces soucis qui concernent aussi la taille des stocks disponibles.

LaMelo Ball et Stephen Curry à la bourre

On peut notamment citer Puma, de retour sur le marché sous l’intitulé « Puma Hoops », qui a voulu créer l’événement en concoctant une chaussure signature pour LaMelo Ball, la MB.01. Celle-ci devait elle aussi être prête pour la rentrée avec l’ambition de faire un carton chez les adolescents, notamment avec son premier coloris orange-rouge vif. Sauf que les mêmes problèmes ont considérablement retardé le calendrier puisque le coloris « Red Blast » a été repoussé à plusieurs reprises pour finalement sortir mi-décembre !

Le manque à gagner a également touché Steph Curry dont la Curry Flow 9 aurait pu exploser les compteurs de vente si celle-ci avait été prête lorsque le meneur des Warriors a battu Ray Allen au classement des joueurs ayant inscrit le plus de paniers à 3-points en carrière.

Pour rattraper le coup, Stephen Curry a porté ce soir là une paire « 2974 », nouveau record à battre scellé par le meneur en carrière ce soir là. Sauf que le modèle est lui aussi soumis à de gros retards, et ne sera disponible qu’au printemps, si tout va bien ! Quand ça veut pas….

Le flop de la Dame 8, la Harden Vol. 6 pourrait passer entre les gouttes

Du côté d’adidas, la problématique s’est répercutée sur deux chaussures signatures censées être des locomotives de la marque aux trois bandes dans l’univers de la NBA : la Dame 8 et la Harden Vol. 6.

Damian Lillard et sa Dame 8 devaient surfer sur l’élan post Jeux olympiques mais il n’en a rien été, puisqu’au lieu de pouvoir porter son nouveau modèle à la reprise de la saison, le meneur des Blazers a dû attendre le mois de décembre pour le faire. A l’arrivée, la sortie de la paire pour le grand public a également été retardée, et le joueur n’a pu la porter en match qu’à huit reprises avant de tirer un trait sur sa saison début janvier. Là encore, le timing a été complètement raté.

Dans son malheur, adidas pourra se consoler avec la sortie imminente de la Harden Vol. 6, elle aussi soumise à de gros retards de production. Sauf que « The Beard » s’apprête à démarrer une nouvelle aventure à Philadelphie après avoir été transféré en provenance de Brooklyn le 10 février dernier. Pour le coup, la sortie de la Harden Vol. 6 arrive donc à point nommé !

Une sortie de crise espérée pour l’été 2022

Les chiffres doivent toutefois faire mal à la tête du côté de la marque aux trois bandes, qui a dû s’asseoir sur la fabrication de 100 millions de produits estampillés adidas sur les six derniers mois de l’année 2021, là encore à cause des fermetures en chaîne d’usine basées au Vietnam, où la marque a concentré 28% de sa production. La perte est estimée à 1.2 milliard d’euros !

Comme ce sont les leaders du marché, Nike et adidas sont donc les grands perdants de cette triste période post-pandémique. Pour terminer sur une bonne note malgré tout, tous les éléments penchent aujourd’hui vers une sortie de crise imminente.

Nike a par exemple fait part de son optimisme, assurant avoir retrouvé sa capacité de production à hauteur de 80% depuis le mois d’octobre. Des retards de production et d’approvisionnement devraient continuer à perturber le marché et à défier les dates de sorties officielles des plus gros modèles à venir dans les mois à venir jusqu’à la fin du printemps, après quoi tout devrait rentrer dans l’ordre !