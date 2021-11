Voici les premières images de la Harden Vol. 6 qui se prépare pour 2022. Dans la lignée de la version précédente, on retrouve un modèle Mid épuré, sur lequel le logo adidas est également très discret (sur la languette au talon et la semelle).

La tige est composée de superpositions de mesh et de cuir. A noter également le rembourrage inédit à l’intérieur du col, sous forme de boules, quelques inscriptions sur la languette, un « Vol. VI » et « XIII » subtilement glissés. et la présence d’un amorti Boost au niveau de la semelle.

Les deux premiers coloris dévoilés présentent une version aux tons pastel et une autre plus traditionnelle, en noir et blanc. Pas de date de sortie précise ni de prix annoncés, tout juste de quoi rincer l’œil avec ces quelques clichés.

(Via SneakerNews)

—

Accédez au Black Friday basket4ballers