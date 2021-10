La Curry Flow 9 déclinée en sept coloris !

« Elmo », « Big Bird », « Count von Count », « Cookie Monster », ces noms de personnages tirés de la série éducative pour enfants « Sesame Street » ne vous disent peut-être pas grand-chose. Ils font pourtant un carton sur le territoire américain et c’est avec eux que Stephen Curry, toujours sensible lorsqu’il s’agit d’inspirer les plus jeunes, va dévoiler le « Curry Flow 9 Street Pack », avec une Curry 9 déclinée en 7 coloris.

Chaque personnage a inspiré un modèle, comme la « Talking Trash », pour « Oscar the Grouch », aux teintes métalliques. La tige de chaque modèle utilise la nouvelle technologie « UA Warp » qui améliore la stabilité du pied.

Les deux premières sorties de la collection seront les coloris « Count It » (en noir) et « Play Big » (en bleu) et mettront respectivement en lumière les personnages « Count von Count » et « Big Bird ». Leur sortie est prévue pour le 19 novembre sur le sol américain, au prix de 160 dollars. Le reste de collection « Sesame Street x Curry Brand Curry Flow 9 Street Pack » suivra au cours des prochains mois.

(Via KicksOnFire)

—

