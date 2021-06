Nike lève le voile sur la LeBron 19 et la collection Space Jam : A New Legacy

Le 16 juillet prochain sortira en salle Space Jam: A New Legacy, la suite de Space Jam avec LeBron James dans le rôle phare. Pour l’occasion, Nike a décidé de lancer une collection dédiée aux personnages du film avec trois éditions de la LeBron 18 low, disponibles en tailles adulte et enfant. On trouve aussi une Air Force 1, et Converse est de la partie avec la Lola Bunny Pro Leather toute en cuir lisse perforé avec un logo Star Chevron en fourrure et un graphique Lola brodé sur le talon, souligné par des touches de doublure en maille rose.

La vedette de cette annonce, c’est la LeBron 19 qui sera présentée en avant-première dans le film. Elle est doté d’une double unité Air Max au talon et d’une nouvelle unité Zoom Air à l’avant du pied. Ces sorties s’accompagnent d’un gamme de vêtements aux couleurs des deux équipes : la Tune Squad et la Goon Squad. La veste universitaire Tune Squad intègre la même couture de lettres de qualité supérieure sur la poitrine, tandis qu’un imprimé orange vif recouvre l’intérieur. Pour compléter les vêtements Converse, une liste de personnages Looney Tunes assemblés sur une collection de t-shirts, de shorts et de sweats à capuche graphiques.

La collection The Space Jam: A New Legacy de Nike et Converse sortira en juillet.

