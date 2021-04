La LeBron 18 se refait la cerise avec la « Sakura »

Après la sortie du modèle « Viotech », Nike a pris un virage à 180 degrés avec une nouvelle version de sa LeBron 18, en collaboration avec la marque de vêtements japonaise « atmos » : la Low « Sakura ».

Le modèle reprend les couleurs issus des paysages « Sakura », ces cerisiers qui ornent allées, parcs et jardins. Ils occupent une grande place dans le culture japonaise, à tel point qu’un bilan sur le front de floraison des cerisiers est délivré chaque soir après le JT et la météo. Le « Sakura » est donc le symbole du printemps et la LeBron 18 espère l’être tout autant !

La couleur des fleurs de ces cerisiers va du blanc au rouge foncé en passant par toutes les nuances du rose pâle, un esprit qu’on retrouve sur l’ensemble de la chaussure Nike, avec en point d’orgue une virgule « florale », semblable à des fleurs de cerisier.

La tige, l’empeigne et l’avant de la chaussure sont recouverts d’une combinaison d’ivoire pâle, de rose arctique, de vert et de bleu « Leche » à travers des motifs géométriques. La semelle extérieure translucide à l’arrière et bleu glacé à l’avant complètent le modèle accentué au niveau du talon par un bande rose.

Le prix et la date de commercialisation devraient être communiqués sous peu.

(Via KicksOnFire)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Jordan Why Not Zer0.4 KB3 dans un coloris printanier « Easter » typique de la personnalité ultra créative de Russel Westbrook.