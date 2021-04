Voici le premier cliché de la LeBron 18 Low “Viotech”, un coloris qui reprend celui de la célèbre collaboration d’Atmos avec la mythique Nike Air Max 1. Un modèle qui peut attendre les 3 000 dollars sur le second marché…

On retrouve les marqueurs de ce coloris sur cette version basse de la LeBron avec la virgule mauve, la semelle en gomme et du marron et du kaki. Selon KicksOnFire, elle sera vendue 160 dollars chez les revendeurs Nike.

