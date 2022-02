Stats & Highlights | Les Cavaliers renversent les Pacers, le Jazz écarte le Magic

Caris LeVert retrouvait déjà son ancienne équipe dans un duel avec les Pacers « new look ». L’ailier de Cleveland a été décisif en fin de match et la série des Cavaliers continue : quatre victoires de suite et une deuxième place à l’Est.

Du côté d’Utah, le match contre Orlando fut loin d’être parfait, mais l’essentiel est là également : cinquième succès de rang.

Indiana – Cleveland : 113-120

Les Pacers ont affiché un nouveau visage avec Tyrese Haliburton et ça a failli se transformer en victoire. Pour son premier match avec sa nouvelle équipe, l’ancien des Kings a inscrit 23 points et en premier quart-temps, Indiana a été en feu avec 47 points et un 10/12 à 3-pts !

Sauf que les Cavaliers aussi ont changé dernièrement et les Pacers le savent mieux que personne…

Les joueurs de JB Bickerstaff remontent cet écart de 21 points observé en deuxième acte grâce à leur défense déjà, chaque ballon perdu des hommes de Rick Carlisle étant bien exploité. Ensuite parce que Caris LeVert, ancien d’Indiana, a été excellent en fin de rencontre. C’est lui qui enchaîne les paniers dans le « money time » pour donner la victoire à une équipe de Cleveland pourtant privée de Darius Garland, touché au dos.

Pacers / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval O. Brissett 38 5/12 3/8 5/6 3 8 11 3 3 0 1 2 -3 18 25 G. Bitadze 10 0/3 0/1 0/0 1 0 1 1 3 1 1 1 +3 0 0 T. Haliburton 40 9/15 4/6 1/1 1 2 3 6 3 3 6 0 +1 23 23 B. Hield 40 6/17 4/10 0/1 1 8 9 8 4 0 1 0 +1 16 20 C. Duarte 37 5/12 4/7 4/5 1 3 4 3 3 1 2 0 -10 18 16 J. Smith 21 5/7 2/3 0/1 0 3 3 0 0 1 3 1 -10 12 11 I. Jackson 12 5/7 0/0 1/2 1 0 1 0 2 3 1 0 +9 11 11 T. Thompson 15 1/5 0/0 0/0 1 3 4 1 1 0 1 0 -13 2 2 D. Washington Jr. 15 2/5 1/2 0/0 0 0 0 1 4 0 1 0 -4 5 2 L. Stephenson 13 4/6 0/1 0/0 0 2 2 2 2 0 3 0 -9 8 7 Total 42/89 18/38 11/16 9 29 38 25 25 9 20 4 113 Cavaliers / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Wade 21 4/8 2/6 3/4 0 3 3 0 3 2 0 0 -3 13 13 I. Okoro 33 2/7 0/2 6/6 0 1 1 3 3 0 1 2 +11 10 10 J. Allen 34 8/12 0/0 6/6 6 8 14 1 1 1 1 1 +6 22 34 E. Mobley 29 3/6 0/1 2/2 0 1 1 2 2 2 3 3 +4 8 10 C. LeVert 36 10/19 1/2 1/2 0 2 2 5 2 3 3 1 +6 22 20 K. Love 26 4/8 3/5 3/4 0 4 4 1 2 0 1 0 +4 14 13 L. Stevens 8 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 -2 C. Osman 20 6/12 1/4 1/2 0 0 0 2 1 1 2 0 +3 14 8 R. Rondo 33 6/7 2/3 3/4 0 7 7 6 1 3 2 0 +10 17 29 Total 43/81 9/24 25/30 6 26 32 20 16 12 13 7 120

Utah – Orlando : 114-99

Sans être flamboyant en attaque, c’est en défense que le Jazz a construit sa victoire. En début de match, Donovan Mitchell et compagnie passent un 17-0 pour prendre 17 points d’avance justement. Dès les premiers instants de cette partie, le Magic est étouffé.

Au fil des minutes, Orlando retrouve de l’efficacité, avec un 11-3 porté par Jalen Suggs. Utah n’a que peu de solutions en attaque, avec de longues minutes sans panier, mais avec sa défense, l’écart est conservé jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, le Magic parvient à revenir mais avec des tirs primés, le Jazz l’écarte une première fois. Enfin, en dernier quart-temps, nouvel effort avec notamment Udoka Azubuike et un 18-9 fatal, pour valider cette cinquième victoire d’affilée.