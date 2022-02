Les Wolves ne résistent pas à DeMar DeRozan et aux Bulls

La lutte pour les premières places à l’Est s’annonce passionnante jusqu’au bout. Seulement à une petite victoire du leader de la conférence, le Heat, les Bulls ont répondu aux Cavs, également vainqueurs cette nuit, en s’imposant face aux Wolves. Une victoire avec la manière terminée par leur meilleure performance offensive de l’année.

Cette rencontre a été marquée par plus d’une quinzaine d’égalités au score. Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager ni après un quart-temps (27-27), ni deux (60-59), ni trois (92-91). Le moindre « run » passé par l’une des deux formations risquait d’être fatal à l’autre. C’est ce qui est arrivé aux Wolves, qui n’ont jamais mené de plus de cinq points.

Les visiteurs ont payé une entame de quatrième quart-temps où DeMar DeRozan et sa troupe ont creusé le premier écart significatif, de plus de dix points. Et les Wolves, en encaissant un total de 42 points dans cette seule période, n’ont pas été en mesure de revenir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 15-2 fatal. L’entame de quatrième quart-temps a été marquée par une très grosse adresse longue distance de part et d’autre. Taurean Prince a offert une courte avance à son équipe (97-100) avant un gros passage à vide collectif des remplaçants des Wolves. Portés par un DeMar DeRozan encore déchaîné à mi-distance, en sortie de dribble, les Bulls ont collé un solide 15-2 dans les minutes qui ont suivi (112-102).

– Attaque à plein régime. Les 134 points inscrits sont un nouveau record dans la saison des Bulls de même que le… 63% de réussite aux tirs ! Mission quasi impossible pour les Wolves, qui ont tiré eux avec 50% d’adresse, de s’imposer en laissant shooter l’adversaire à un tel pourcentage. Pas moins de quatre joueurs de Chicago ont terminé avec 22 points ou plus au score mais, étonnamment, pas Zach LaVine.

– La bataille intérieure Towns – Vucevic. Les deux pivots ont fait dans le « mimétisme » avec une très belle ligne de statistiques chacun, échouant de peu pour le triple-double, avec respectivement 38 et 37 d’évaluation. Si Nikola Vucevic s’est montré encore plus efficace aux tirs que son vis-à-vis, ni l’un ni l’autre n’a eu un gros impact dans l’ultime période où les arrières ont fait la loi.

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. Cinquième match de suite à 30 points ou plus pour l’arrière qui égale sa meilleure série en carrière en la matière. Le All-Star a été impressionnant dans le quatrième quart-temps en prenant le contrôle du match, avec 16 points marqués dans cette seule période.

✅ La triplette Green – Dosunmu – White. Excellents tous les trois ! Meilleure performance en carrière égalée pour le premier, fréquemment oublié par la défense adverse, quatrième double-double de l’année pour le second, d’une justesse incroyable et encore très fort en défense, et belle soirée d’adresse pour le troisième, en parfait joker offensif. Décisifs tous les trois dans le dernier quart-temps.

✅ Anthony Edwards. Sa sixième sortie de l’année à 30 points ou plus. À l’instar de son pivot « KAT », l’arrière a livré une production complète. Après une grosse première période, il a toutefois baissé de rythme après la pause et s’est contenté de trois tentatives de tirs dans l’ultime période.

⛔ Zach LaVine. Avec son troisième plus petit total de points de la saison, l’arrière n’a pas beaucoup participé à l’explosion offensive de son équipe. Du déchet aux tirs et des ballons perdus mais le All-Star a tout de même terminé avec un ratio positif de +10 lorsqu’il était en jeu.

⛔ Chris Finch. Chicago a démarré son 15-2 en ayant son tandem de All-Stars sur le parquet, et ceci face à tous les remplaçants des Wolves. Le coach de ces derniers a bien pris un premier temps-mort à l’issue duquel il a relancé D’Angelo Russell. Mais il n’a remis en jeu Towns, Edwards et les autres titulaires qu’après un second temps-mort, tardivement donc, alors que le match venait de basculer en faveur des Bulls.

LA SUITE

Chicago (35-21) : réception du Thunder, la nuit prochaine.

Wolves (29-27) : fin de « road trip » dans l’Indiana, dimanche.