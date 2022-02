En attendant James Harden, Joel Embiid fait plier le Thunder

James Harden n’est toujours pas en ville, mais son ombre plane déjà sur le Wells Fargo Center. Une vidéo du nouveau numéro 1 des Sixers a été projetée dans la salle et le public a explosé.

Dans cette ambiance surchauffée, les Sixers ont passé la vitesse supérieure après la pause. Comme toujours, ils ont été portés par leur meilleur joueur. Malgré quelques mauvais choix en attaque, Joel Embiid a marché sur la raquette du Thunder. Trop rapide, trop puissant, trop mobile… Tout simplement trop fort pour n’importe quel vis-à-vis, le natif de Yaoundé était déjà en double-double à la fin du 1er acte.

Battus 100-87, les jeunes joueurs du Thunder n’ont pas à rougir de leur performance de ce soir, et ils ont surtout craqué dans le 3e quart-temps avec une grosse maladresse à 3-points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une victoire compliquée pour les Sixers. Les deux derniers jours ont été agités du côté de Philadelphie. Ce soir, les coéquipiers de Joel Embiid n’ont pas fait un grand match, mais ils ont montré du caractère. En difficulté collectivement, les Sixers ont trouvé les solutions dans le 3e acte. Ce soir, Seth Curry a manqué aux Sixers, par son adresse et sa capacité à jouer avec Joel Embiid. Idem pour André Drummond qui apportait beaucoup de choses en sortie de banc. Philly va devoir revoir sa façon de jouer.

– L’adresse en berne d’OKC. Encore dans le match à la pause, ils ont été distancés au retour des vestiaires. La cause ? Un 0 sur 8 à 3-points dans le 3e quart-temps et un 6/35 sur tout le match. Dommage car cette équipe propose un basket enthousiaste et collectif mais malheureusement sans adresse, ça se complique.

– Shaqtin’ A Fool. Si ce match ne restera pas dans les mémoires au niveau de la qualité du jeu, on retiendra surtout la présentation vidéo d’Harden et le bruit des fans. Mais le public a aussi eu le sourire par deux fois. Tout d’abord quand Tre Mann a tenté d’écraser un énorme dunk à travers la défense adverse mais a malheureusement été contré par le cercle. Puis, quelques minutes plus tard, c’est Paul Reed qui a voulu faire le show mais sa tentative de dunk arrière sera complètement ratée. Doc Rivers n’a pas manqué de l’égratigner. « On regardera la vidéo demain pour blaguer. Il a été bon ce soir et c’est pourquoi je l’ai laissé sur le terrain. C’était le premier à se rendre compte que c’était l’action la plus stupide de la soirée. C’est pour ça que je ne lui ai rien dit. »

TOPS/FLOPS

✅ Joel Embiid. Même s’il n’a pas réalisé son meilleur match de la saison et que son adresse n’a pas été au rendez-vous avec un poignet douloureux, il a quand même été le fer de lance de son équipe. Auteur de 11 points et 10 rebonds après un quart-temps, le Camerounais a su faire mal quand il le fallait. Seth Curry transféré, il a perdu un joueur avec lequel il s’entendait bien sur pick-and-roll et surtout dans un jeu de main-à-main. Mais dans quelques jours, il va pouvoir jouer avec un certain James Harden. Et c’est toute la ville de Philadelphie qui s’impatiente !

✅ Tyrese Maxey. Il était inconcevable côté Sixers de céder Tyrese Maxey aux Nets. Quand on voit son match, on peut le comprendre. Il n’a peur de rien et il a tout pour être une star dans cette ligue. Ce soir, il ne rate pas grand-chose. 24 points en 30 minutes pour lui. Quand il est sur le terrain, Philadelphie brille. Il peut scorer de loin mais surtout mettre le feu dans n’importe quelle défense grâce à sa vitesse. Son entente avec James Harden sur la ligne arrière risque de faire des étincelles.

✅ Darius Bazley. Auteur d’un beau double-double avec 14 points et 15 rebonds, il aura été le plus en vue au Thunder. Même s’il manque de kilos et de centimètres, il a été l’un des seuls à tenir tête à Joel Embiid.

⛔ Tre Mann. Non content d’avoir fait sourire les fans des Sixers, il n’était pas en forme ce soir. Auteur d’un 1 aux 8 aux tirs, il illustre à lui seul le manque d’impact offensif d’OKC ce soir.

LA SUITE

Philadelphie (33-22) : réception ce soir des Cavaliers pour un choc de la conférence Est

OKC (17-38) : back-to-back également pour des retrouvailles avec Billy Donovan du côté de Chicago