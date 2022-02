Ja Morant et les Grizzlies assument leur attitude et leur confiance

En dernier quart-temps, Julius Randle s’est rapproché du banc des Grizzlies. Desmond Bane l’a vite repoussé. Les deux joueurs ont échangé quelques mots avant d’être séparés et de prendre chacun une faute technique.

En fin de rencontre, très frustré, l’intérieur des Knicks sera même expulsé pour une seconde faute technique, après une faute récoltée pour avoir poussé Jaren Jackson Jr.

Depuis l’arrivée de Ja Morant à Memphis, les Grizzlies ont réussi à progresser, avant de s’installer sur le podium de l’Ouest cette saison, en affichant une mentalité de combattant. Maintenant qu’ils sont parmi les meilleures équipes de la ligue, ils n’ont pas l’intention de baisser d’un ton.

« On ne se cache pas », explique le meneur de jeu à ESPN. « On fait savoir à tout le monde qu’on est là. On va jouer dur, on va essayer de gagner et si ça ne vous plaît pas, alors tant pis. »

« Si vous voulez jouer à ce jeu-là, on va le faire, ça nous va »

Les joueurs de Taylor Jenkins aiment le « trashtalking » et si une équipe ou des joueurs veulent entrer dans la danse, les Grizzlies sont prêts et n’hésitent pas à répondre.

« On nous connait », poursuit Jaren Jackson Jr. « Tout le monde sait qu’on joue comme ça, avec énergie et intensité. On adore ça. C’est comme ça qu’on s’amuse, quand ça bataille. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, on va le faire, ça nous va. Ce n’est jamais personnel, je me fiche de qui me parle. Je vais lui dire ce que je ressens. »

Et quand on a glissé à Ja Morant que ce match au Madison Square Garden était diffusée sur ESPN, le All-Star n’a pas hésité à remettre une pièce, puisque la semaine passée, la chaîne avait déprogrammé un San Antonio – Memphis pour mettre Miami – New York à la place. Avant de chanter les louanges de Jaren Jackson Jr.

« J’espère que tout le monde m’entend bien : le défenseur de l’année est assis à côté de moi. On était sur ESPN ce soir et j’espère qu’on entend bien mes propos ici. Il mérite de la reconnaissance pour son travail défensif. Il y a peu d’intérieurs qui peuvent faire autant de bonnes choses que lui, en attaque comme en défense. Il a défendu sur Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, ce soir Julius Randle. Il peut sortir sur des extérieurs. Et tout ce monde ne marque pas face à lui. »

Pas de doute, Ja Morant et les Grizzlies sont en pleine confiance et ils tiennent à le montrer à toute la ligue.