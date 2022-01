Le MVP de la nuit | Ja Morant avait un message à envoyer aux diffuseurs

C’est l’un des duels de meneurs les plus excitants du moment et il a tenu toutes ses promesses. À notre gauche, Dejounte Murray, nouveau roi du triple-double aux Spurs. À notre droite, Ja Morant, peut-être le plus meneur le plus spectaculaire de la NBA et futur All-Star en puissance.

Leur duel a été magnifique, et dans un match de traînards, Dejounte Murray était parvenu à égaliser à cinq minutes de la fin. Mais Ja Morant va lui répondre par deux fois dans le « money time » en provoquant des fautes et en étant impeccable aux lancers-francs.

Pourtant, il est attendu dans la raquette, et il paraît bien frêle mais il n’hésite pas à aller au contact.

« Peu importe qui est dans la raquette, je n’ai pas peur de finir sur toi ! » lance-t-il. « Mon boulot est de marquer des points quand je suis dans la raquette. Même si vous êtes sur mon chemin, je vais essayer d’aller au bout. »

« On a peut-être le joueur le plus « clutch » de la NBA au poste de meneur »

Cette agressivité est une aubaine pour les Grizzlies puisqu’ils savent qu’ils pourront compter sur lui pour faire la décision. Auteur de 41 points et 8 passes, Ja Morant est le patron, et il n’y a pas de problème de hiérarchie dans les moments importants. D’autant plus qu’il joue meneur de jeu.

« On a peut-être le joueur le plus « clutch » de la NBA au poste de meneur » s’enflamme Jaren Jackson Jr. « C’est vraiment utile, un petit peu… Au final, on sait tous, collectivement, quand c’est le moment de s’arracher pour récupérer les ballons qui traînent et mettre les tirs importants. »

« Dédicace à celui ou celle qui a enlevé le match ! »

Dans une victoire qu’il a dédiée à sa grand-mère, qui se bat contre un cancer, Ja Morant a été éblouissant dans le 3e quart-temps avec des dunks, des slaloms, mais aussi de jolies passes. Vraiment, son duel avec Dejounte Murray était un « must-see ». N’en déplaise à ESPN qui avait déprogrammé la rencontre, pour mettre Miami – New York à la place. « Dédicace à celui ou celle qui a enlevé le match ! Je vous remercie ! Ce match était aussi pour vous. »

Plus sérieusement, Ja Morant a tenu à remercier Steven Adams, son poseur d’écrans préféré, notamment lorsque le « Kiwi » pose des écrans sur son adversaire direct pour empêcher l’aide. « Aux entraînements, je commence toujours par du travail sur les finitions. Quand mon intérieur fait un écran sur son joueur, je pense qu’il faut féliciter Steven. Il m’en avait parlé, et je l’ai fait une fois, et depuis, on a simplement cette connexion. »