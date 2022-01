La crise d’adresse de Stephen Curry, problème de… pointe des pieds ?

Pendant quelque temps, on a tenté d’expliquer la maladresse de Stephen Curry par son record à venir. L’idée de devenir le shooteur à 3-pts le plus prolifique de l’histoire pesait sans doute lourd sur ses épaules, et cette pression le faisait un peu trembler au moment du geste final.

Sauf que le record est tombé, les matches ont suivi et la maladresse est restée. Le meneur de jeu de Golden State a ainsi empilé les prestations à moins de 40% de réussite derrière l’arc, quand il n’a pas chuté en-dessous des 30%, de manière tout à fait inhabituelle pour lui. Surtout sur une aussi longue période…

Comment expliquer une telle période de vache maigre pour le meilleur shooteur de tous les temps ? « Il a commencé à me dire qu’il manquait de puissance et qu’il devait donc lâcher la balle au sommet de son shoot », analyse Bruce Fraser, assistant coach qui travaille avec le MVP 2015 et 2016 depuis des années, pour The Athletic.

Or, on sait qu’avec Stephen Curry, le ballon quitte sa main lors de la montée. Il dégaine vite et bas. Ce manque de puissance, qui se voyait avec des tirs trop courts notamment, le triple champion en a peut-être trouvé sa source, dans un détail, qui finalement n’en est pas tout à fait un.

Le déclic pour retrouver de la puissance ?

Pendant un entraînement, il a senti qu’il s’était habitué à pousser sur la pointe des pieds, alors qu’il shoote en prenant ses appuis avec la plante des pieds de façon classique. Est-ce pour ça qu’il manquait de puissance ? En retrouvant ses appuis habituels, il a de nouveau enfilé les paniers et la rotation de sa balle était meilleure.

Le résultat ne s’est pas vu dès le match suivant, puisqu’il a rendu un 2/10 à 3-pts contre Dallas, mais ensuite, contre Minnesota, il a shooté à 6/10. Dépasser les 55% de réussite derrière l’arc, c’était une première pour lui depuis le 23 décembre. Une éternité.

Il faudra évidemment confirmer dans les prochains jours, pour vérifier si ce changement bouleverse bien la réussite de cette machine de précision qu’est Stephen Curry.

De plus, on ne peut non plus négliger la fatigue qui s’accumule pour la star des Warriors, qui approche des 34 ans et joue 34 minutes de moyenne. Enfin, autre facteur à ne pas oublier, pointe Bruce Fraser, le manque d’entraînements ou de shootarounds (Covid-19 oblige, certaines franchises les zappaient) a peut-être déréglé Curry.

« Le calendrier est dur pour tout le monde mais il n’a pas pris tant de tirs que ça à l’entraînement », explique ainsi l’assistant coach. « Les jours où il n’y a pas de match, pareil. Certains jours de match, il n’y a pas eu de shootarounds. Plus il shoote, mieux c’est ensuite. Il faut frapper dans des balles pour être golfeur. Quand on est Curry, un tireur d’élite, il faut shooter. »