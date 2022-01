Le MVP de la nuit | Stephen Curry a retrouvé sa patte

Match après match, semaine après semaine, Stephen Curry a glissé dans la course au MVP, et en janvier, il tourne ainsi à 29% à 3-points, et il venait de cumuler un affreux 3 sur 23 de loin lors des deux derniers matches des Warriors. Mais cette nuit, face aux Wolves, il a retrouvé une partie de sa superbe, et il signe l’un de ses matches les plus convaincants depuis bien longtemps.

Aux côtés de son « Splash Brother », il cumule 29 points, 8 rebonds et 6 passes, le tout à 50% aux tirs, avec un beau 6 sur 10 à 3-points. Curry n’avait plus atteint les 60% à 3-points depuis le 17 novembre ! On a même eu droit à une petite célébration inédite dans le 3e quart-temps. Comme si l’intéressé avait besoin de se libérer, de se détendre.

« Sans Draymond, le rythme est différent en attaque et les systèmes sont différents »

« Il y a beaucoup de changements, à chaque match, avec des cinq différents, et comme Draymond n’est pas là, les gars doivent élever leur niveau de jeu » explique-t-il à propos des soucis récents de Golden State. « Il y a Klay qui ne peut pas jouer les back-to-back. Andre n’est pas là. Otto entre puis sort. À chaque fois, les cinq et les rotations sont aléatoires, et on sait qu’on n’a pas joué notre meilleur basket ces trois dernières semaines. Mais on essaie simplement de trouver une issue et je trouve qu’on le fait plutôt bien. »

Cette nuit, on a retrouvé un Stephen Curry en rythme, dans ses courses et ses tirs, et quand il fait mouche en première intention, c’est le signe d’une bonne soirée. À Chris Mullin qui l’interroge, il explique comment il parvient à ne pas céder à la sinistrose.

« J’essaie de garder confiance en mon tir. C’est frustrant mais je ne suis jamais inquiet. J’ai placé la barre très haut pour moi-même, mais vous savez, sans Draymond, le rythme est différent en attaque et les systèmes sont différents » poursuit-il. « J’ai davantage la balle en main, et la défense est toujours aussi serrée sur moi. Draymond fait des choses simples en utilisant ses coéquipiers. Il prend des décisions rapides mais simples qui mènent à des shoots ouverts, et ça marche. J’essaie d’apporter ma part de création, tout en restant moi-même. »