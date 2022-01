Stats & Highlights | Les MVP en imposent, les Spurs font chuter les Bulls

Un petit coup d’accélérateur en seconde période a suffi à Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic pour faire la différence. Les deux derniers MVP de la ligue ont dominé les débats face à des faibles équipes de New York et New Orleans.

Les Rockets, eux, perdent encore à domicile. C’est la dixième fois de suite et les fans n’ont pas vu une victoire au Toyota Center depuis le 8 décembre. Enfin, les Spurs ont gâché le retour de DeMar DeRozan dans le Texas et Domantas Sabonis a signé son retour avec un triple-double et une victoire en prolongation.

Milwaukee – New York : 123-108

Giannis Antetokounmpo a su appuyer là où ça fait mal pour les Knicks et au bon moment pour les Bucks, c’est-à-dire en dernier quart-temps. Alec Burks venait pourtant d’inscrire un panier primé qui ramenait New York à une possession.

Le Grec accélère alors, les champions en titre passent un 9-2 et le MVP 2019 et 2020 y inscrit sept points. Une minute plus tard, le « Greek Freak » (38 points, 13 rebonds) prend un rebond offensif et trouve Grayson Allen à 3-pts. Il y a 11 points d’écart, le match est plié. C’est la sixième défaite en sept rencontres pour Evan Fournier et sa bande.

Bucks / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 34 12/19 2/6 12/16 3 10 13 5 5 1 4 0 +19 38 42 K. Middleton 32 7/18 1/7 5/5 1 6 7 4 5 2 3 0 +5 20 19 B. Portis 27 2/10 1/5 0/0 2 4 6 0 1 1 1 1 +3 5 4 J. Holiday 35 8/15 4/9 4/4 0 5 5 10 2 1 2 0 +18 24 31 G. Allen 30 4/8 3/7 4/4 2 5 7 2 1 2 0 0 +21 15 22 S. Mamukelashvili 1 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 T. Antetokounmpo 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Nwora 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. Hill 15 2/4 1/2 2/2 0 2 2 2 1 2 0 0 -2 7 11 J. Dowtin -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 W. Matthews 14 1/3 0/2 0/0 0 1 1 0 5 0 0 0 +8 2 1 L. Galloway -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 P. Connaughton 24 2/6 1/2 0/0 3 2 5 1 2 1 1 0 +3 5 7 D. DiVincenzo 24 2/5 0/2 0/0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 4 5 L. Wigginton 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Total 41/89 14/43 27/31 11 36 47 27 24 11 12 1 123 Knicks / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Randle 37 4/9 0/1 1/2 1 10 11 3 3 0 4 0 -11 9 13 M. Robinson 25 3/3 0/0 1/6 4 2 6 0 4 0 1 1 -2 7 8 K. Walker 30 4/8 0/4 0/0 0 5 5 7 1 1 2 0 +6 8 15 E. Fournier 32 10/19 5/12 0/1 3 4 7 3 5 1 0 1 +7 25 27 R. Barrett 35 6/20 3/8 8/10 2 2 4 3 2 2 2 0 -2 23 14 O. Toppin 14 2/4 0/1 1/2 0 2 2 0 0 0 0 0 -6 5 4 N. Noel 20 1/2 0/0 3/4 0 5 5 1 4 1 1 1 -11 5 10 A. Burks 18 3/5 2/4 2/3 1 2 3 2 2 0 2 0 -21 10 10 I. Quickley 11 2/6 1/3 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 -15 5 3 Q. Grimes 18 4/8 3/7 0/0 0 2 2 0 1 1 2 1 -20 11 9 Total 39/84 14/40 16/28 11 34 45 21 23 6 14 4 108

New Orleans – Denver : 105-116

Après un bon premier quart-temps, les Nuggets ont chuté en second. Il a donc fallu attendre la deuxième période pour voir Nikola Jokic se réveiller. Il marque 16 points en troisième quart-temps, avec trois paniers à 3-pts pour faire plier New Orleans.

Les Nuggets passent un 10-2 en fin de troisième et début de quatrième quart-temps, puis Bryn Forbes inscrit un panier primé, pour dépasser les 15 points d’avance. Nikola Jokic, en plus de ses 22 points après la pause, finit avec un nouveau triple-double.

Pelicans / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Temple 23 0/5 0/4 0/0 0 1 1 3 1 5 0 0 -9 0 4 H. Jones 37 7/13 1/4 4/4 4 3 7 3 3 5 1 0 -9 19 27 W. Hernangomez 33 5/14 0/2 8/10 7 9 16 3 1 1 1 4 -6 18 30 D. Graham 34 4/12 1/6 6/6 0 3 3 5 2 1 3 0 +3 15 13 J. Hart 37 6/13 1/4 3/4 0 8 8 2 2 1 3 0 -11 16 16 G. Clark 2 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 N. Marshall 12 1/4 0/3 2/2 0 1 1 1 2 0 0 0 -1 4 3 J. Hayes 16 6/8 0/0 1/1 2 1 3 1 3 0 2 0 -5 13 13 J. Alvarado 14 1/5 0/1 0/0 1 0 1 1 3 1 0 0 -14 2 1 N. Alexander-Walker 34 5/14 2/8 6/6 0 3 3 4 2 0 3 1 -1 18 14 Total 35/90 5/34 30/33 14 29 43 23 19 14 13 5 105 Nuggets / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Je. Green 21 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 2 1 0 0 +4 2 4 A. Gordon 31 8/18 2/8 2/2 1 3 4 2 0 1 4 0 +10 20 13 N. Jokic 30 11/19 3/6 4/4 3 10 13 10 5 2 6 0 +15 29 40 M. Morris 33 5/11 1/4 2/2 1 7 8 8 1 0 0 1 +11 13 24 A. Rivers 35 4/6 2/4 2/2 1 0 1 1 1 3 3 1 +19 12 13 Ja. Green 4 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 +5 0 1 Z. Nnaji 17 5/5 1/1 0/1 0 3 3 0 2 0 1 0 0 11 12 D. Cousins 12 1/7 0/2 4/4 2 5 7 2 3 1 2 1 0 6 9 F. Campazzo 7 0/1 0/1 3/4 0 0 0 1 1 0 3 0 -3 3 -1 B. Hyland 25 2/4 1/3 1/2 0 3 3 4 5 1 2 1 -4 6 10 B. Forbes 25 5/11 2/4 2/2 0 2 2 1 2 0 0 0 -2 14 11 Total 41/82 12/33 22/25 9 34 43 29 22 9 21 4 116

Oklahoma City – Indiana : 110-113 (après prolongation)

Retour gagnant pour Domantas Sabonis, auteur d’un triple-double, et que de regrets pour Oklahoma City. Après une première mi-temps équilibrée, le Thunder attaque fort et bien la seconde période, avec un 12-0. Pendant quatre minutes, Indiana ne marque pas. Mais alors que tout allait bien, Shai Gilgeous-Alexander se blesse à la cheville en troisième quart-temps, et ne revient plus de la rencontre.

Les Pacers peuvent donc remonter au score et Domantas Sabonis envoie les deux équipes en prolongation. Là encore, le Thunder pense avoir fait le plus dur avec deux paniers primés de suite de Lu Dort. Mais Justin Holiday ramène les siens et assure la victoire sur la ligne des lancers-francs.

Thunder / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Robinson-Earl 22 3/9 0/3 1/1 2 4 6 0 3 1 0 1 -7 7 9 L. Dort 41 10/16 3/9 4/4 2 6 8 4 4 2 2 0 +4 27 33 S. Gilgeous-Alexander 17 4/10 0/3 2/6 0 2 2 3 0 2 0 1 +10 10 8 T. Mann 26 3/11 3/7 0/0 0 1 1 1 4 3 3 0 -3 9 3 J. Giddey 40 7/15 1/6 0/0 2 8 10 5 1 1 2 0 +6 15 21 M. Diakite 11 2/3 0/1 0/0 1 1 2 0 5 1 1 1 -6 4 6 D. Bazley 32 5/7 2/2 2/2 0 3 3 1 2 0 0 2 -11 14 18 K. Williams 26 2/7 1/2 0/0 1 2 3 2 3 0 2 0 -9 5 3 M. Muscala 20 2/7 2/6 0/2 1 2 3 0 3 1 0 1 +10 6 4 T. Maledon 13 1/3 0/1 1/2 0 2 2 2 0 0 0 0 -6 3 4 T. Jerome 17 4/7 2/3 0/0 1 2 3 4 2 1 3 0 -3 10 12 Total 43/95 14/43 10/17 10 33 43 22 27 12 13 6 110 Pacers / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 44 9/16 0/2 6/9 8 10 18 10 3 2 5 2 +2 24 41 J. Holiday 36 8/12 4/7 2/2 1 4 5 2 4 1 2 0 0 22 24 T. Craig 29 3/8 2/6 0/0 1 2 3 0 2 0 2 2 -18 8 6 C. LeVert 43 3/18 1/7 3/6 2 4 6 3 3 1 3 1 +2 10 0 C. Duarte 31 2/9 1/3 0/0 1 6 7 2 0 1 1 0 -9 5 7 J. Anderson -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 O. Brissett 24 3/8 2/7 2/4 1 6 7 0 2 0 0 0 +21 10 10 G. Bitadze 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 2 1 -6 0 0 D. Washington Jr. 9 2/4 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 5 3 J. Lamb 23 4/7 1/1 5/8 0 3 3 4 1 1 2 0 +19 14 14 T. Taylor 7 4/6 0/0 0/0 3 2 5 0 1 0 0 0 +7 8 11 L. Stephenson 17 3/6 1/3 0/0 1 3 4 4 3 1 2 0 +4 7 11 Total 41/94 13/39 18/29 18 41 59 25 20 7 19 6 113

Houston – Portland : 110-125

Rencontre maîtrisée de la part des hommes de Chauncey Billups face à des Rockets qui n’y arrivent plus à domicile. Les paniers de C.J. McCollum en fin de troisième quart-temps ont permis d’aborder sereinement le dernier acte. Car les Rockets ont été accrocheurs.

L’écart était de 12 points en dernier quart-temps, mais Christian Wood et Jalen Green frappent derrière l’arc pour revenir à six unités. Encore une fois, c’est C.J. McCollum qui s’occupe de tout, avec cinq points dans un 7-2 qui redonne de l’air à Portland. Un dernier 10-2 pour la route et les Blazers s’imposent.

Rockets / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 26 4/9 2/6 2/3 1 3 4 5 5 1 1 0 -9 12 15 C. Wood 37 9/17 1/6 2/3 1 14 15 3 3 0 2 2 -4 21 30 E. Gordon 33 2/6 0/3 3/3 1 2 3 3 3 1 3 0 -6 7 7 G. Mathews 36 5/9 4/8 7/8 0 1 1 3 3 2 1 0 -6 21 21 J. Green 33 4/11 2/8 7/9 0 5 5 5 2 1 3 0 -9 17 16 D. Jarreau -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 K. Martin Jr. 22 8/11 0/2 1/2 0 3 3 2 3 0 3 1 -6 17 16 A. Sengun 11 1/2 0/0 2/2 1 2 3 0 2 1 1 0 -11 4 6 D.J. Augustin 15 0/3 0/2 0/0 1 0 1 1 0 0 2 0 -9 0 -3 A. Brooks 7 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -10 0 -2 J. Christopher 20 5/9 1/4 0/1 0 2 2 3 1 0 0 0 -5 11 11 Total 38/79 10/41 24/31 5 33 38 25 22 6 17 3 110 Trail Blazers / 125 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Covington 38 4/9 3/7 2/2 1 4 5 1 3 2 1 3 +16 13 18 N. Powell 39 6/10 1/3 3/4 1 4 5 2 3 3 1 0 +2 16 20 J. Nurkic 33 8/11 0/0 9/11 1 12 13 0 4 1 6 1 +9 25 29 C. McCollum 37 10/20 4/9 2/3 0 3 3 5 3 0 1 0 +9 26 22 A. Simons 35 11/17 5/9 0/0 0 3 3 6 4 1 3 0 +10 27 28 T. Watford 15 3/3 0/0 0/0 1 1 2 3 3 2 0 0 +6 6 13 C. McGriff -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 R. Perry -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 T. Snell 10 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 -1 0 -1 D. Smith Jr. 12 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 +9 0 4 B. Williams -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 B. McLemore 21 4/9 4/9 0/0 0 1 1 1 2 0 1 0 +15 12 8 J. Cumberland -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 Total 46/81 17/39 16/20 4 30 34 20 24 10 13 4 125

San Antonio – Chicago : 131-122

Pour son retour à San Antonio, DeMar DeRozan a brillé, mais les Spurs ont été bien plus solides que les Bulls. Plus adroits à 3-pts, les Texans ont su trouver les réponses aux moments forts des joueurs de Chicago. En troisième quart-temps, Dejounte Murray et Lonnie Walker inscrivent des paniers derrière l’arc importants pour permettre aux Spurs de passer devant.

Il y a jusqu’à 13 points d’écart en dernier acte. Puis, DeMar DeRozan et sa bande répondent avec un 9-2, quand l’arrière retrouve les parquets. Il rapproche même les Bulls sur son seul panier à 3-pts de la partie, mais San Antonio marque dans la foulée et ensuite Zach LaVine perd le ballon.