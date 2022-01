En « triple-double », Ja Morant enfonce le Jazz

Toujours privé de Rudy Gobert et de Donovan Mitchell, le Jazz n’a pas réussi à créer l’exploit face à Memphis. Trop tendres défensivement et prévisibles offensivement, les joueurs de Quin Snyder auront tenu seulement 12 minutes, avant de lâcher prise et de s’incliner 119-109. C’est la 10e défaite en 12 matches de Utah, incapable de suivre le rythme de Ja Morant.

Avec Desmond Bane de retour à ses côtés, le néo All-Star a pris les rênes du match en deuxième quart-temps, profitant de la domination sous les panneaux de Jaren Jackson Jr. À leurs côtés, Ziaire Williams est à 100% aux tirs, et Memphis atteint la pause avec huit points d’avance (59-51).

Au retour des vestiaires, Ja Morant change de partenaire, et c’est Brandon Clarke qui prend le relais pour profiter des passes lobées et écraser plusieurs alley-oop. Le Jazz est dépassé, et Memphis débute le quatrième quart-temps avec 10 points d’avance (88-78). Malgré un comeback signé Royce O’Neale et Danuel House Jr, Memphis garde la main jusqu’au bout, et compte désormais trois victoires de plus que son adversaire du soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Indispensable Gobert. Sans son pivot français, le Jazz devient une équipe très moyenne. Surtout quand il y a Ja Morant en face, capable de faire la différence par ses pénétrations ou de trouver des voltigeurs dans le dos des défenseurs. Une stat édifiante : Memphis a inscrit 66 points dans la raquette !

– La richesse de l’effectif de Memphis. Quand on pense à Memphis, on pense évidemment à Ja Morant, mais la force des Grizzlies est surtout collective. Non content d’avoir de l’enthousiasme et de l’énergie à revendre, cette équipe possède une dizaine de joueurs interchangeables, bons des deux côtés du terrain. Brandon Clarke, Jaren Jackson Jr. ou encore Desmond Bane sont de très bons lieutenants.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Devant son public, l’une des nouvelles coqueluches de la NBA a parfaitement fêté sa sélection pour le All-Star Game. Le meneur des Grizzlies termine la rencontre avec un gros triple-double : 30 points, 10 passes décisives et 10 rebonds. Son impact dans le jeu et sur ses coéquipiers dépasse sa ligne de stats.

✅ Brandon Clarke. 21 points pour lui en sortie de banc avec un festival de alley-oops. Le Jazz n’a clairement aucun élément de cette trempe et l’ancien intérieur de Gonzaga s’est régalé au-dessus du cercle et dans les courses.

✅ Jaren Jackson Jr. Son nom commence à apparaître dans la course au meilleur défenseur. Cette nuit, il égale son record en carrière avec six contres, et c’est une formidable rampe de lancement pour Ja Morant.

✅ Danuel House Jr. Prolongé pour 10 jours, c’est le meilleur joueur côté Jazz avec 21 points en sortie de banc. Son 4/6 à 3-points a permis à son équipe de ne pas sombrer en seconde mi-temps, et même de croire au hold-up.

⛔Le duo Ingles/Bogdanovic. En l’absence de Gobert et de Mitchell, on attendait beaucoup de ses deux-là. Malheureusement, leur impact n’a pas été au rendez-vous avec un affreux 10 sur 30 aux tirs. Le premier est en pleine crise de confiance, tandis que le second joue avec une fracture à l’annulaire de la main gauche.

LA SUITE

Memphis (34-17) : réception des Wizards dimanche soir.

Utah (30-20) : déplacement dimanche à Minnesota.