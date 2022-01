Suns – Wolves : le nouveau récital de Chris Paul

Sauf tremblement de terre, les Suns auront trois sélectionnés au All-Star Game. Chris Paul et Devin Booker bien sûr, mais aussi Monty Williams puisqu’en s’imposant 134-124 à domicile face à Minnesota, les Suns maintiennent l’écart en tête de la conférence Ouest, et une petite victoire suffit désormais à Phoenix pour envoyer son coach au All-Star Game, le 20 février prochain.

Cette nuit, les deux formations avaient décidé de laisser les défenses aux vestiaires, et ce sont Devin Booker et Bismack Biyombo qui sont les premiers à frapper pour permettre aux Suns d’inscrire 40 points dans le premier quart-temps. Malgré quatre absents, dont deux titulaires, les Suns déroulent leur basket, et Chris Paul régale par sa justesse.

D’abord, il fait profiter de ses caviars le jeune Jalen Smith pour le « and-1 », puis ensuite, on lui laisse tout un côté, et il plante un 3-points avec la planche. À la pause, Phoenix conserve huit points d’avance (74-66) et Chris Paul en est déjà à 15 points et 9 passes.

Au retour des vestiaires, ça ne défend pas plus, et c’est un peu Karl-Anthony Towns contre le reste du monde. Alors que les Suns trouvent beaucoup de solutions, et que Devin Booker se prend pour Rajon Rondo avec cette feinte de passe dans le dos, les Wolves ne répondent que par leur intérieur. À lui tout seul, il permet aux Wolves de revenir au contact (88-86), mais le duo Smith-Shamet lui répond par un 12-2 pour prendre 12 points d’avance (100-88).

On pense que c’est fini pour Minnesota mais Malik Beasley se déchaîne, et lui et Edwards ramènent les Wolves à -4 à six minutes de la fin (112-108). Mais comme dans le 3e quart-temps, un petit coup d’accélérateur suffit aux Suns pour creuser l’écart. Cette fois, c’est Cam Johnson qui met le feu à la défense des Wolves, et Phoenix reprend le large (126-113). En deux minutes, les Suns ont tué le match, et ils empochent une 9e victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Phoenix survole la NBA. Numéro 1 de la NBA, le finaliste 2021 affiche le meilleur bilan de son histoire avec 39 victoires et 9 défaites. Même les Suns du milieu des années 2000 n’avaient jamais affiché un tel bilan. Ce qui impressionne, c’est que les Suns restent sur neuf victoires de rang alors qu’il leur manque Ayton, Crowder, McGee et Payne.

– Les Suns ne gâchent pas. Contrairement à d’autres franchises, les Suns ne sont pas du genre à dilapider une grosse avance, et à se faire braquer dans le dernier quart-temps. À chaque fois que les Suns ont mené à la fin du 3e quart-temps, ils ont gagné, et c’est arrivé 30 fois cette saison.

TOPS/FLOPS

✅Chris Paul. Un « triple-double » avec seulement neuf tirs pris. Cela en dit long de la facilité et de la précision du meneur des Suns, qui termine avec 21 points, 14 passes et 10 rebonds. Son duo avec Bismack Biyombo s’est encore régalé sur de simples pick-and-roll.

✅Les shooteurs des Suns. 20 tirs à 3-points ce soir pour les Suns sur 39 tentatives. Les joueurs de Monty Williams égalent leur record de la saison, et à l’image de Chris Paul, Landry Shamet, Devin Booker et Cam Johnson ont fait mouche de loin. Notamment lorsque les Wolves tentaient de se rapprocher.

✅Anthony Edwards. Et si c’était lui le patron des Wolves ? Un match plein avec un record en carrière à la passe, et un « buzzer-beater » à la fin du 3e quart-temps. C’est un danger permanent et face à la défense de Mikal Bridges, il a su être collectif.

✅ ⛔Karl-Anthony Towns. Match moyen de l’intérieur vedette des Wolves, incapable de se défaire des prises à deux au poste bas ou d’être dangereux au large. De l’autre côté du terrain, il a souffert face à l’agressivité de Bismack Biyombo. On retiendra tout de même qu’il a tenu l’équipe à bout de bras dans le 3e quart-temps.

LA SUITE

Phoenix (39-9) : réception des Spurs dimanche.

Minnesota (24-25) : retrouvailles avec le Jazz dimanche.