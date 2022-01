Les Hawks enclenchent la sixième face aux Celtics

Les Hawks reviennent sur les chapeaux de roue sur les équipes toujours en lice pour le « play-in » dont Boston, qui a mordu la poussière en Géorgie au terme d’une prestation encore une fois irrégulière.

Atlanta a en effet pris le large en terminant le premier acte par un 12-2 avec l’aide du tandem Williams-Gallinari (32-20). Boston a mieux résisté par la suite avec notamment l’apport de Robert Williams III avant de plonger encore une fois avant la pause suite à un 8-0 marqué par les missiles de Trae Young et De’Andre Hunter à 3-points, reléguant cette fois les C’s à -13 à la mi-temps (60-47).

Boston est revenu avec d’autres intentions après la pause et a réussi à recoller au score notamment grâce à son duo Brown-Tatum, principal artisan d’un 10-0 qui a remis la pression sur les locaux (68-61).

Les deux paniers à 3-points de Jayson Tatum et le tir en transition de Josh Richardson ont ainsi maintenu le suspense jusqu’au début du quatrième quart-temps (80-77). Mieux, les Celtics sont même revenus à un petit point suite à un panier derrière l’arc de Jaylen Brown (83-82), avant de craquer à nouveau, devant la maîtrise de Trae Young et Bogdan Bogdanovic, auteurs de 15 points à eux deux dans le final dont deux missiles à 3-points du Serbe qui ont mis un terme au suspense (105-88).

Entré en toute fin de partie, Timothé Luwawu-Cabarrot a scellé la victoire d’un dernier panier à 3-points, portant le score à 108-92 et la série des Hawks à six victoires.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le show Young-Bogdanovic dans le final. Courir après le score durant toute une rencontre comme ça a été le cas des Celtics peut s’avérer énergivore. Et comme souvent, après avoir mis toutes leurs forces pour revenir, les troupes d’Ime Udoka ont fini par craquer en beauté. À leur décharge, ils sont tombés sur un tandem Young-Bogdanovic en feu. Il a fallu à peine plus de cinq minutes pour que la traction arrière des Hawks termine le job, reléguant ainsi Boston à 17 points à moins de deux minutes du terme. Propre et efficace.

– L’apport du banc des Hawks. Symbolisé par l’apport de Bogdan Bogdanovic (19 points), il a surtout marqué une grande différence avec l’efficacité des rotations de l’équipe adverse puisque le banc d’Atlanta a surclassé celui de Boston : 46 à 17 ! Un écart abyssal qui a forcément pesé sur le résultat final.

TOPS/FLOPS

✅ John Collins. Il a été, avec Danilo Gallinari (14 points à 5/5), le joueur le plus efficace de la formation de Nate McMillan, terminant à un petit rebond du double-double (21 points à 8/13 au tir, 9 rebonds). Il s’est aussi distingué par son énergie communicative, notamment avec ses 4 contres, dont un énorme sur Jayson Tatum. Un « energizer » précieux pour Atlanta…

✅ Bogdan Bogdanovic. Le Serbe symbolise plutôt bien le retour aux affaires des Hawks depuis six matchs. Avec Clint Capela, l’arrière a longtemps manqué à Atlanta sur la première partie de saison. Et au même titre que le Suisse, son retour change complètement la donne, comme l’ont démontré ses 19 points en sortie de banc.

⛔ Les ratés de la paire Brown-Tatum. Difficile de prétendre à quelque chose à l’extérieur quand vos deux leaders rendent autant de déchets. Plutôt que le 2/8 de Jayson Tatum à 3-points et le 2/9 de Jaylen Brown, on retiendra les 12 pertes de balle en cumulé des deux stars de Boston. Beaucoup trop, alors que le reste de l’équipe n’en a concédé que 4 !

LA SUITE

Atlanta (23-25) : les Hawks vont maintenant se frotter aux Lakers ce dimanche, toujours à domicile

Boston (25-25) : direction la Louisiane pour affronter les Pelicans ce samedi