Orlando remporte le duel des cancres de l’Est

Dès les premières minutes, le Magic prend l’ascendant sur les Pistons. Dans le duel des rookies, ce sont Franz Wagner et Jalen Suggs qui brillent le plus : ils cumulent 10 points, tandis que Cade Cunningham est à la peine en attaque (0/5). Dans le sillage de ses deux « lottery picks », le Magic livre un carton offensif dans le premier quart-temps : 39 points à 15/22 aux tirs, dont 13 points de Franz Wagner. Les Pistons affichent un nouveau visage pour le second quart-temps et recollent à -7 sous l’impulsion de leur banc (27 points pour le trio Trey Lyles – Rodney McGruder – Killian Hayes), alors que Gary Harris score 10 points en sortie de banc côté Magic. Au retour des titulaires d’Orlando en fin de quart-temps, le scénario du début du match se reproduit et l’écart enfle à nouveau (67-51 à la mi-temps).

Bis repetita au retour des vestiaires

Comme dans le deuxième quart-temps, les Pistons parviennent à passer sous la barre des 10 points de retard après la pause (74-66), malgré les souffrances offensives de Cade Cunningham qui perdurent (0/11). Et une nouvelle fois, le Magic réagit sans tarder et creuse à nouveau l’écart sous l’impulsion d’un Mo Bamba inspiré (12 points dans le troisième quart-temps) et d’un Chuma Okeke tranchant en sortie de banc. À l’entame du dernier quart-temps, Terrence Ross prend feu et inscrit quatre tirs derrière l’arc !

L’écart passe à +24, le suspense s’envole. La fin de la rencontre bascule dans le « garbage time », mais c’est plutôt plaisant à voir puisqu’il n’y a que des jeunes qui s’éclatent sur le parquet. Au final, le Magic s’impose facilement après un match déséquilibré de bout en bout (119-103).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match sous le signe de la jeunesse. Le Magic et les Pistons sont les deux équipes qui possèdent le plus de joueurs âgés de 24 ans et moins (12 pour Orlando, 11 pour Detroit). L’Amway Center avait des allures de centre d’animation jeunesse.

– Killian Hayes sur le banc à l’entre-deux. Pour la troisième rencontre consécutive, le Français a débuté la rencontre sur le banc, remplacé par Cory Joseph dans le cinq de départ. Il a tout de même bénéficié de 24 minutes de jeu, qu’il a rentabilisées : 11 points, 6 rebonds et 6 passes.

TOPS/FLOPS

✅ Franz Wagner. Le deuxième meilleur marqueur chez les rookies cette saison a livré un nouveau gros match offensif avec 24 points à 7/12 en 27 minutes. L’Allemand se place assurément en embuscade pour le trophée du rookie de l’année.

✅ Mo Bamba et Wendell Carter Jr. Les deux intérieurs titulaires du Magic ont livré une belle partie. Le premier signe un double-double, à 18 points et 10 rebonds, quand le second cumule 9 points et 11 rebonds. Aux côtés de l’ailier Wagner et des arrières Anthony et Suggs, la doublette de grands constitue un socle de jeunes plaisant et une base de travail intéressante pour préparer l’avenir à Orlando.

✅ Les bancs des deux équipes : 56 points pour les remplaçants des Pistons, 50 pour ceux du Magic. Terrence Ross à 21 points et Chuma Okeke à 17 points pour les locaux, Trey Lyles à 18 points et le trio Hayes / Jackson / McGruder à 33 points en cumulé pour les visiteurs. Les joueurs des deux bancs ont assuré ce soir.

⛔️ Cade Cunningham. Soirée cauchemardesque pour le rookie, qui a manqué ses neuf tirs en première mi-temps, avant de ne convertir que trois de ses huit tentatives suivantes en deuxième mi-temps. Il termine à 8 points à 3/17, un naufrage offensif étonnant alors qu’il venait de planter 34 points face aux Nuggets mardi.

LA SUITE

Orlando (10-40) : réception des Cavaliers dimanche

Detroit (11-37) : réception des Mavericks dimanche