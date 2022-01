Miami contrôle un nouveau retour furieux des Clippers

Si Nicolas Batum et les Clippers débutent bien, le Heat met ensuite rapidement la main sur le match. Même sans Kyle Lowry, la troupe d’Erik Spoelstra développe son jeu, avec un Duncan Robinson de retour à son meilleur niveau, et qui sait de mieux en mieux attaquer les intervalles et punir les aides.

Avec un cinq majeur qui tourne bien, l’écart augmente progressivement et le coup de chaud de Gabe Vincent dans le troisième quart-temps porte l’avance floridienne à +23 (85-62). Mais cette équipe de Los Angeles a pris l’habitude de combler de larges écarts, et derrière Luke Kennard et Amir Coffey, elle va donner quelques frayeurs à Miami.

L’écart n’est ainsi plus que de quatre points (117-113) à 34 secondes de la fin mais Jimmy Butler assure tranquillement aux lancers-francs, et le Heat assure finalement sa première place à l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le coup de chaud de Gabe Vincent dans le troisième quart-temps. En l’absence de Kyle Lowry, Gabe Vincent en profite pour montrer ses qualités de shooteur. Il a ainsi pris feu avec 6 tirs à 3-points réussis dans le troisième quart-temps (6/8 et 7/12 au final), pour permettre à son équipe de prendre le large.

– Luke Kennard, l’homme des retours. L’ancien Piston aime les courses en partant de l’arrière. Encore une fois, il a mené les Clippers dans un gros retour, scorant 16 de ses 23 points dans le quatrième quart-temps. Mais contrairement aux matchs à Philadelphie ou Washington, ce ne fut pas suffisant.

– Jimmy Butler et Miami ne tremblent pas aux lancers-francs. Le leader de Miami sait comment aller sur la ligne quand il le faut, et surtout ne pas y trembler. En fin de match, alors que le Heat commençait à bégayer, il a calmé tout le monde avec quatre lancers décisifs. Il finit d’ailleurs à 16/16 dans l’exercice, et les Floridiens bouclent également le match avec un superbe 26/27 qui a été précieux pour ne pas se faire davantage peur.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler. Encore un match de patron pour le leader de Miami, qui a su provoquer les fautes pour engranger les points sur la ligne. 26 points à 5/12 au tir, 9 passes, 6 rebonds et 3 interceptions au final, ainsi que les lancers dans le « money time ».

✅ Luke Kennard. Dans cette équipe privée de Kawhi Leonard et Paul George, il semble être devenu l’étincelle des Clippers quand les choses tournent mal. Los Angeles a besoin de points et l’arrière semble libéré lorsque son équipe est menée et qu’il doit enchaîner les paniers pour la ramener dans la partie.

⛔ Tyler Herro. Il a mis un 3-points important dans le « money time » mais, sans Kyle Lowry, il a affiché un certain manque de sang-froid qui a filé quelques sueurs froides aux fans floridiens. Ses deux pertes de balle dans les deux dernières minutes auraient ainsi pu coûter très cher.

LA SUITE

Miami (32-17) : réception des Raptors en back-to-back

LA Clippers (25-26) : le « road trip » se poursuit à Charlotte, demain soir (19h00)