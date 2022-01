Charlotte résiste tant bien que mal au réveil de Russell Westbrook

La première confrontation entre ces deux équipes, en début de saison, s’était terminée en prolongation. Cette nuit, les Hornets, qui ont compté jusqu’à 20 points d’avance, ont évité de passer par les cinq minutes de jeu supplémentaires pour repousser les Lakers, à nouveau privés de LeBron James (genou) et Anthony Davis (poignet).

Eux-mêmes privés de Gordon Hayward (Covid) et Kelly Oubre Jr. (cheville), les locaux ont pris le meilleur départ notamment grâce à l’adresse à 3-points de Terry Rozier (31-21). Avec un LaMelo Ball bien en rythme et un Miles Bridges déjà intenable dans la raquette adverse, Charlotte rentrait au vestiaire avec une avance confortable (65-49).

Une avance confortée par la suite en raison d’un Russell Westbrook complétement à côté de son basket dans les premières minutes qui ont suivi la pause. Charlotte en a profité pour s’offrir 20 points d’avance (71-51) avant d’assister au réveil soudain du même Westbrook, justement. Avec lui, les Lakers ont facilement effacé leur retard pour finir le troisième quart-temps avec seulement une possession de retard (87-85).

L’ultime période a donné lieu à une belle bataille mais jamais Los Angeles n’est parvenu à passer devant (de toute la partie d’ailleurs). Le « money time » a donné lieu à un duel improbable entre Ish Smith et Russell Westbrook. Ce dernier, qui venait de rentrer deux tirs primés de suite, a manqué le tir de la gagne quasiment au buzzer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour furieux des Lakers. Menés de 20 points une minute après le retour des vestiaires, les Lakers semblaient encore très mal embarqués. Ils ont pu compter sur le réveil soudain d’un Russell Westbrook, à côté de ses pompes jusqu’ici, pour revenir dans la partie. Les pénétrations du meneur ont eu un effet positif sur l’ensemble de l’équipe qui est parvenue à retrouver des espaces en attaque. Cela a donné lieu à quelques bonnes séquences de fixation et de circulation de balle.

– Des trous dans la raquette. Sous les yeux de Michael Jordan, Frank Vogel avait décidé de relancer son homonyme DeAndre dans la raquette des Lakers, après six matches non disputés. Celui-ci n’a pas eu un gros impact, notamment en termes de protection du cercle. Les Hornets d’un Mason Plumlee royal sous le cercle (17 rebonds) ont ainsi inscrit 58 points dans la raquette des Lakers, soit 20 de plus que leurs adversaires.

TOPS/FLOPS

✅ Miles Bridges. Alors que le paire Rozier – Ball était occupée à envoyer de loin, l’ailier fort a réalisé le plus gros de son chantier à l’intérieur. Auteur d’un très beau « windmill dunk » en contre-attaque, il a signé un match complet.

✅ Ish Smith. Soirée impeccable d’adresse pour l’arrière remplaçant des Hornets qui a signé son meilleur match de l’année. Auteur de plusieurs paniers importants en toute fin de rencontre, il a été une véritable plaie pour la défense des Lakers.

✅ Russell Westbrook. Cinq points inscrits, -27 lorsqu’il était sur le terrain, l’un de ses pires ratios en carrière… Le dernier membre du « Big Three » des Lakers a connu une première période terrible. Et les premiers instants de la seconde n’ont pas été beaucoup plus glorieux (contré par Cody Martin, airball à 3-points, lay-up manqué…). En gardant une grosse agressivité vers le cercle, le meneur a fini par se débloquer offensivement pour signer une grande seconde période terminée avec 30 points marqués ! Il a dit ne pas regretter sa tentative à 3-points au buzzer alors qu’il aurait pu à nouveau pénétrer pour égaliser.

✅ Le banc des Lakers. Maladroit à 3-points, Carmelo Anthony s’est beaucoup donné dans d’autres secteurs que le « scoring », en signant notamment deux contres. Le vétéran a été bien soutenu dans ses efforts en sortie de banc par Kent Bazemore ou un très bon Austin Reaves.

⛔ Le cinq des Lakers. Par opposition avec le point précédent, les titulaires californiens, exception faite de Russell Westbrook, n’ont pas beaucoup apporté et ont tous terminé avec un impact négatif au score d’au moins dix unités. Frank Vogel a donc dû réduire les temps de jeu.

MICHAEL JORDAN EN SOUFFRANCE

Pendant la partie, les caméras se sont souvent attardées sur Michael Jordan. Le propriétaire des Hornets était dans sa loge, et il a visiblement assez mal vécu le « money time » compliqué de son équipe…

LA SUITE

Hornets (28-22) : réception des Clippers, dimanche.

Lakers (24-26) : déplacement à Atlanta, dimanche.