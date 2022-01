Stats & Highlights | Atlanta ne s’arrête plus, Memphis rebondit

Deux victoires en deux soirs pour les Clippers et deux comebacks à chaque fois. Après avoir remonté 35 points à Washington, ils grignotent un écart de 14 points pour s’imposer à Orlando.

Les Hawks aussi ont mal démarré la partie contre Sacramento. Les Kings étaient revanchards après leur gifle de 53 points, mais rien n’arrête Atlanta actuellement, qui remporte son cinquième match d’affilée.

De son côté, Ja Morant a collé 41 points aux Spurs, pour éclipser le record de franchise égalé de Dejounte Murray (14 triple-double en carrière), et les Mavericks ont dominé les Blazers.

Orlando – LA Clippers : 102-111

Encore un comeback des Clippers, même s’il est moins spectaculaire que celui de la veille. Au lendemain de leur remontée de 35 points face aux Wizards, les joueurs de Tyronn Lue ont encore compté 14 points de retard en première période, à Orlando.

Le Magic était même toujours devant à l’entame du dernier acte. Les Californiens ont multiplié les passages sur la ligne des lancers-francs (23/25 en douze minutes) et passé un 20-9 pour entamer ce dernier quart-temps et faire la différence.

Magic / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 34 9/12 2/3 1/2 0 3 3 9 1 2 1 0 -1 21 30 W. Carter Jr. 31 4/9 0/1 3/5 1 8 9 2 6 0 3 0 -1 11 12 M. Bamba 26 4/10 0/4 2/4 3 5 8 1 1 0 1 1 0 10 11 C. Anthony 32 5/11 2/5 7/7 1 5 6 11 4 2 2 1 -1 19 31 J. Suggs 35 6/10 2/4 0/0 0 3 3 2 5 0 3 0 -7 14 12 C. Okeke 17 2/9 0/6 0/0 0 2 2 1 1 3 0 0 -10 4 3 M. Wagner 16 1/4 0/2 0/0 2 0 2 2 2 2 1 0 -9 2 4 T. Ross 17 3/9 0/3 1/1 0 5 5 0 0 0 1 1 -3 7 6 G. Harris 31 4/8 3/5 3/3 0 0 0 0 2 0 1 0 -13 14 9 Total 38/82 9/33 17/22 7 31 38 28 22 9 13 3 102 Clippers / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval N. Batum 22 4/7 4/6 0/0 1 6 7 2 2 1 1 0 -1 12 18 I. Zubac 22 3/8 0/0 2/2 1 6 7 2 5 1 3 0 +7 8 10 R. Jackson 19 3/11 1/3 0/0 0 4 4 0 2 0 4 0 +1 7 -1 T. Mann 27 6/9 2/2 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 +2 14 14 A. Coffey 34 5/12 3/6 6/6 1 5 6 5 2 1 0 0 +12 19 24 J. Winslow 23 0/4 0/1 7/8 3 5 8 3 1 1 2 0 +11 7 12 S. Ibaka 6 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -5 0 1 I. Hartenstein 19 2/3 0/0 1/2 1 3 4 1 4 0 1 1 +4 5 8 E. Bledsoe 26 5/14 2/7 1/2 0 4 4 3 2 1 3 0 +13 13 8 L. Kennard 32 6/9 2/3 3/3 1 4 5 1 1 0 0 0 +23 17 20 B. Boston Jr. 9 2/3 1/1 0/0 0 2 2 0 1 1 1 0 -14 5 6 Total 36/81 15/29 22/25 8 40 48 20 22 7 15 1 109

San Antonio – Memphis : 110-118

Les Grizzlies ont été solides à San Antonio pour résister au nouveau triple-double de Dejounte Murray. Dès le premier quart-temps, en appuyant à l’intérieur, Memphis domine. Les hommes de Gregg Popovich, sans passer devant, reviennent avec un 22-10 en second quart-temps.

Après la pause, Ja Morant (41 points) débute son show avec 13 points et 4 passes en troisième quart-temps. Les Spurs sont à nouveau sonnés. Néanmoins, en fin de rencontre, Dejounte Murray égalise, avant que Jaren Jackson Jr. ne frappe à 3-points. Memphis va serrer les dents et l’emporter.

Spurs / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 22 3/9 0/4 0/0 0 3 3 2 1 1 1 0 -1 6 5 K. Johnson 36 7/16 4/9 0/0 0 3 3 3 0 2 1 1 -11 18 17 J. Poeltl 33 8/8 0/0 2/4 4 3 7 5 5 2 0 4 -5 18 34 D. White 34 5/10 2/6 2/2 0 3 3 5 5 1 3 1 -2 14 16 D. Murray 39 5/17 0/3 6/7 4 6 10 11 3 2 3 0 -15 16 23 D. Eubanks 4 2/3 0/0 0/0 3 1 4 0 0 0 0 1 +3 4 8 J. Landale 11 1/4 0/3 0/0 1 3 4 0 2 1 0 0 -6 2 4 T. Jones 11 0/3 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 +6 0 -3 L. Walker IV 20 4/8 2/5 2/2 0 1 1 3 3 0 2 0 -1 12 10 D. Vassell 30 8/16 1/7 3/4 1 3 4 0 0 0 2 0 -8 20 13 Total 43/94 9/37 15/19 13 26 39 30 19 9 13 7 110 Grizzlies / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Jackson Jr. 32 9/14 1/3 3/7 3 6 9 0 2 0 2 6 +4 22 26 S. Adams 28 2/2 0/0 0/0 2 6 8 3 3 1 2 1 +7 4 15 J. Morant 37 15/28 3/5 8/10 1 4 5 8 0 2 1 0 +9 41 40 D. Bane 33 7/16 1/3 5/5 1 2 3 3 1 1 2 0 +3 20 16 Z. Williams 26 4/9 1/5 2/2 0 3 3 2 3 1 2 0 +10 11 10 B. Clarke 20 4/6 0/0 0/0 2 4 6 3 3 1 1 1 +1 8 16 K. Tillie 16 1/3 1/3 0/0 0 1 1 2 2 0 1 0 +4 3 3 J. Konchar 23 1/4 0/3 0/0 1 4 5 2 1 0 0 1 -9 2 7 D. Melton 24 3/8 0/1 1/2 2 2 4 1 3 3 2 0 +11 7 7 Total 46/90 7/23 19/26 12 32 44 24 18 9 13 9 118

Atlanta – Sacramento : 121-104

Les Kings étaient motivés pour réagir après leur humiliation de 53 points de la veille à Boston, mais ça n’a duré qu’un quart-temps. Les joueurs d’Alvin Gentry ont bien démarré la rencontre, dominant en effet le premier quart-temps et prenant huit points d’avance.

Nate McMillan s’est appuyé sur son banc pour réagir en second, avec Bogdan Bogdanovic, Onyeka Okongwu, Danilo Gallinari ou encore Lou Williams. Les Hawks passent un 9-1 pour commencer et les Kings finissent la première période avec quatre minutes sans le moindre point… Avec leurs remplaçants, les Hawks remportent ce deuxième acte 46-17 et la rencontre fut pliée dès les premières minutes de la deuxième mi-temps.

Hawks / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 25 4/8 0/4 1/1 0 6 6 0 1 2 0 1 +1 9 14 D. Hunter 17 4/5 1/1 0/1 0 1 1 0 4 0 1 0 +9 9 7 C. Capela 21 4/4 0/0 0/0 3 5 8 1 1 0 0 1 +7 8 18 T. Young 25 7/18 3/8 0/0 1 2 3 10 0 4 4 0 +1 17 19 K. Huerter 19 4/8 0/2 0/0 0 3 3 1 3 0 0 0 +9 8 8 D. Gallinari 23 3/9 1/5 0/0 0 9 9 0 0 0 0 0 +16 7 10 O. Okongwu 20 6/9 0/0 6/7 2 5 7 2 3 1 1 0 +22 18 23 K. Knox II 4 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -6 0 0 J. Johnson 4 1/2 1/1 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 -6 3 3 G. Dieng 4 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -6 2 2 L. Williams 19 5/7 3/3 2/2 0 1 1 5 1 0 0 0 +20 15 19 B. Bogdanovic 23 6/11 3/8 3/4 0 3 3 7 3 1 1 0 +16 18 22 D. Wright 28 3/5 0/1 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 +12 6 8 T. Luwawu-Cabarrot 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 S. Mays 5 0/0 0/0 1/2 0 1 1 1 1 0 0 0 -6 1 2 Total 48/90 12/36 13/17 6 42 48 29 18 9 8 2 121 Kings / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval M. Bagley III 22 4/8 1/4 0/0 1 3 4 1 2 0 1 0 -23 9 9 H. Barnes 36 7/14 3/5 11/12 0 9 9 2 0 0 1 0 -2 28 30 R. Holmes 28 6/11 0/0 0/0 3 2 5 1 2 2 1 2 -24 12 16 D. Mitchell 31 8/17 4/9 0/1 1 1 2 6 5 0 2 0 +7 20 16 T. Haliburton 37 5/14 1/6 0/0 0 3 3 7 1 2 4 1 -34 11 11 L. King 7 1/6 0/2 0/1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 -2 M. Harkless 20 2/5 1/4 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 -9 5 4 R. Woodard II 4 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 +6 0 1 A. Len 7 0/0 0/0 2/4 0 4 4 0 0 1 0 1 +5 2 6 D. Jones 9 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 4 0 0 0 -4 2 3 N. Queta 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +6 0 -1 B. Hield 30 3/12 1/8 1/1 3 5 8 4 4 0 3 0 -12 8 8 J. Ramsey 5 2/3 1/2 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 -1 5 7 Total 39/93 12/40 14/19 10 32 42 23 20 6 12 4 104

Portland – Dallas : 112-132

Pas de Tim Hardaway Jr, pas de problème pour les Mavs qui s’imposent de 20 points à Portland. Auteur de son 6e triple-double de la saison, Luka Doncic avait placé les siens sur les bons rails dans un premier quart-temps à sens unique (30-15). Battus sur la fil la veille, les Blazers manquent de jambes et les Mavs les fatiguent avec beaucoup de rotation.

Et quand Portland parvient à recoller au score dans le 3e quart-temps (78-74), une faute flagrante de C.J. McCollum réveille les Mavericks qui signent un 10-0 pour s’échapper à nouveau (98-80) avec un super Dwight Powell. Malgré les efforts de Jusuf Nurkic et d’Anfernee Simons, Dallas maîtrise le dernier quart-temps avec Jalen Brunson et Frank Ntilikina pour alimenter la marque.