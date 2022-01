Un grand Devin Booker fait encore plier le Jazz

Gagner à Utah n’est jamais facile même quand on s’appelle Phoenix et que l’on domine à l’Ouest depuis le début de saison. Même sans ses deux joueurs majeurs, et même menés de 21 points après 12 minutes, le Jazz a tenu la dragée haute au leader de la NBA avant de craquer dans les tous derniers instants.

Les Suns ont lancé les hostilités avec un départ canon et un Devin Booker déjà chaud, notamment sur son dunk en contre-attaque après un contre de Bismack Biyombo sur Joe Ingles pour alimenter un 19-5 d’entrée. Sur sa lancée, l’arrière de Phoenix a été impliqué dans les 21 points suivants de son équipe, avec 16 unités pour sa pomme et deux passes décisives à destination d’Ishmail Wainright à 3-points et Jalen Smith. Après 12 minutes, Utah était relégué à 21 longueurs (18-39) !

Mission impossible ? Pas pour les Jazzmen qui ont répondu dans la foulée, principalement grâce aux coups de feu de Jordan Clarkson et suite à un 11-2 passé par la paire Bogdanovic-Ingles pour terminer la première mi-temps (48-50). Un nouveau match débutait après le repos, et Phoenix a vite repris la main, avec 9 points de l’inévitable Devin Booker pour recréer un écart de dix longueurs (55-65), conservé jusqu’au début du quatrième quart-temps (64-74).

Cette fois, ce fut au tour de Chris Paul et Bismack Biyombo de faire le job pour répondre aux assauts de la paire Conley-Clarkson et maintenir une distance raisonnable au score. Auteur de 15 de ses 21 points dans le dernier acte, CP3 a su asseoir sa domination en alignant les paniers décisifs, sa marque de fabrique dans les fins de matchs à enjeu, notamment lorsque le Jazz est revenu à -2 à trois minutes de la fin (92-94).

Celle-ci en était une et Phoenix s’est montré au rendez-vous avec l’aide de Devin Booker et de son meneur pour passer un 10-2 au meilleur moment et s’imposer avec la manière en terrain hostile (97-105).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le tournant de la fin de match. De retour dans le coup dans le money-time, à la maison, face à un concurrent direct pour les premières places, Utah a définitivement chuté lorsque Hassan Whiteside a passé le combo faute offensive + faute technique alors que le score affichait 94-98. Devin Booker s’est chargé d’inscrire les deux lancer-francs avant de tuer le match d’un tir au buzzer de la possession suivante, portant alors le score à 101-94.

– Utah déséquilibré sans Rudy Gobert. L’absence du Français a une fois de plus révélé les failles de cette équipe d’Utah, dominée au rebond à l’image des 12 prises de Devin Booker (record en carrière) et en difficulté pour défendre sa peinture. Une équation qui a permis aux Suns d’avoir la maîtrise du match, pratiquement de A à Z.

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. L’arrière a crevé l’écran dans le premier acte (21 points) mais en avait gardé sous le coude pour une éventuelle fin de match à suspense. À l’arrivée, Devin Booker a rendu une prestation de haut rang avec son double-double à 43 points (16/28 au tir) et 12 rebonds.

✅ L’axe 1-5 des Suns. Chris Paul sait se servir de l’envergure et la dimension physique de Bismack Biyombo pour faire briller Phoenix. Cette nuit, les deux joueurs ont encore été à la hauteur du rendez-vous, le premier (21 points, 5 passes décisives) en guidant les siens jusqu’à la victoire dans le dernier acte, le second pour avoir constamment pesé sur la raquette adverse, entre ses 12 points et ses 6 rebonds sans oublier ses 3 contres.

⛔ Bojan Bogdanovic. Le Croate a été le facteur X « négatif » de cette soirée puisqu’il n’a pas saisi l’occasion de l’absence de deux joueurs majeurs pour élever son niveau de jeu. Pire, il a même plutôt pesé sur l’attaque de son équipe avec sa maladresse (3/13) pour se trouer en beauté avec 7 petits points à l’arrivée.

LA SUITE

Utah (30-19) : le Jazz enchaîne avec un gros morceau puisque les joueurs de Salt Lake City seront attendus à Memphis ce vendredi

Phoenix (38-9) : retour à la maison pour la réception de Minnesota ce vendredi